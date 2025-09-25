Cidades da região recebem audiência pública sobre Orçamento Estadual de 2026

Caravana da Alesp vai visitar 30 cidades paulistas - Foto - Rodrigo Costa ALESP

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale) recebe a partir desta quinta-feira, 25/09, audiências públicas promovidas pela Assembléia Legislativa de São Paulo (ALESP) para debater com a população o Orçamento Estadual de 2026. O ciclo de reuniões começou em agosto com o objetivo de percorrer 30 cidades paulistas. Campos do Jordão é a primeira cidade da RMVale a receber a comitiva da ALESP.

Na audiência púbica, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da ALESP apresentam as previsões de investimentos para o ano que vem e também ouvem as demandas dos moradores. As sugestões apresentadas serão analisadas e usadas para compor a Lei Orçamentária Anual (LOA), que define detalhadamente as áreas que terão prioridade na aplicação dos recursos.

A primeira sessão está marcada para esta quinta-feira, 25/09, a partir das 18h na Câmara Municipal de Campos do Jordão. Na sexta-feira, a caravana da ALESP desce a serra até o Litoral Norte para realizar uma audiência pública em Caraguatatuba. O encontro está marcado para as 10h na Câmara Municipal. À tarde, a partir das 18h, vai ser a vez dos moradores de Lorena conhecerem e opinarem sobre a composição da LOA para 2026. O encontro também será na Câmara da cidade.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

“É um momento único para população, lideranças, prefeitos, vereadores, e sociedade civil organizada discutirem o Orçamento do Estado de São Paulo. Cada cidade e região tem a sua particularidade. Então, ouvindo a população lá na ponta, conseguimos planejar e elaborar um orçamento melhor, mais bem distribuído e mais humano", declarou o deputado Gilmaci Santos (Republicanos).