Começa a limpeza do terreno para o novo pronto-socorro de Campos do Jordão

Obra do pronto-socorro de Abernéssia deverá começar em 2026 - Foto Sérgio Biagioni

Máquinas e caminhões já estão trabalhando no terreno onde a prefeitura de Campos do Jordão pretende construir o novo pronto-socorro da cidade. A área localizada em Vila Abernéssia abrigou por mais de uma década o PS municipal. Com a desativação, em 2019, o prédio ficou abandonado e acabou atingido por um incêndio.

Com o tempo a área foi tomada pelo mato e entulho, que começaram a ser retirados este mês. A volta do pronto-socorro para a região central da cidade é promessa de campanha do prefeito Carlos Eduardo (Caê). Em abril deste ano, durante visita a Campos do Jordão, o governador Tarcísio de Freitas doou o terreno ao município para a construção do novo PS. O imóvel pertencia ao Governo Estadual.

Após a limpeza, a prefeitura dará entrada no processo para obter as licenças ambientais e, na sequência, abrir licitação para a obra que será financiada em parceria com o Governo de São Paulo. Segundo o prefeito, ao trazer a urgência e emergência para Abernéssia, novas vagas serão criadas no complexo de saúde. “Como somos referência para Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, a demanda aumentou muito, então vamos conseguir aumentar os leitos de internação no complexo de saúde”, declarou.

A expectativa da prefeitura é iniciar a construção do pronto-socorro em 2026.