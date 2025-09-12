Começa a venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

Estádio Azteca, na Cidade do México, um dos palcos da Copa - Foto Alfredo Estrella - AFP

Os torcedores que pretendem acompanhar de perto os jogos da Copa do Mundo 2026 já podem tentar garantir os ingressos. A FIFA abriu o processo de venda para a competição mundial de futebol que será realizada de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem simultaneamente nos Estados Unidos, Canadá em México. Mas não basta querer comprar. É preciso ter sorte porque os bilhetes serão sorteados.

As inscrições já estão abertas, mas neste primeiro momento só podem se inscrever quem possui cartão Visa, empresa parceira comercial da FIFA. O prazo para concorrer termina dia 19/09, ao meio dia. Os contemplados serão avisados por e-mail a partir de 29/09 sobre os procedimentos necessários para efetuar a compra.

Entre os dias 27 e 31/10, a Fifa irá abrir um novo prazo de inscrições para sorteios, desta vez, envolvendo todos os torcedores. Pode preparar o seu bolso. Os preços variam de US$ 60 na fase de grupos a US$ 6.730, valor cobrado para acompanhar a final. Segundo a Fifa, mesmo os que não forem sorteados terão chances nas demais etapas do processo de venda.

A Copa do Mundo de 2026 vai contar com 48 seleções, 16 a mais em comparação com o Mundial do Qatar, em 2022. Estão previstos 104 jogos, sendo 78 nos Estados Unidos, 13 no México e 13 no Canadá. Para participar do sorteio dos ingressos, faça aqui a sua inscrição.

Com informações Folha de SP.