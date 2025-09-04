Exposição celebra os 50 anos de Hello Kitty

Hello Kity customizada por Carol Wang - Foto Brenda Ferreira

Uma garota feliz e com o coração de ouro. Assim a empresa japonesa Sanrio define Hello Kity, o pet que criou em 1974 e que se tornou uma das figuras mais reconhecidas do mundo. Nem mesmo a ilustradora Yuko Shimizu imaginou que meio século depois, o desenho daquela gatinha branca com laço vermelho no cabelo iria fazer tanto sucesso.

Para celebrar os 50 anos de Hello Kitty, Campos do Jordão recebe uma mostra com obras customizadas da personagem feitas por artistas brasileiros. São 28 peças com 1,40 m de altura distribuídas na área do Parque Capivari, o coração turístico da estância. “A Hello Kittty é um ícone que atravessa gerações e a exposição é uma oportunidade para que diferentes públicos compartilhem memórias”, disse Rafael Montenegro, diretor geral do parque.

Assinam as obras os artistas David de Lima Batista, Lhara Santana, Maria Aparecida Alves, Carol Wang, Tina Corso, entre outros. As peças têm percorrido o país celebrando o impacto da personagem no imaginário das pessoas. As esculturas podem ser visitadas de graça no Parque Capivari das 9h às 21h. Finais de semana e feriados, o espaço abre até as 22h. A exposição fica no parque até o final de setembro