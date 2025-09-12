Incêndio florestal é controlado em Campos do Jordão

Apoio aéreo foi fundamental para a extinção do incêndio - Foto Defesa Civil C.Jordão

Após 34 horas de trabalho árduo, o incêndio florestal que atingiu a região do Alto Lajeado, em Campos do Jordão, foi controlado pelas forças de segurança. Às 23h desta quinta-feira, 11/09, o coordenador da Defesa Civil de Campos do Jordão, José Carlos Antunes, declarou como encerrada a ocorrência. “Queremos agradecer o apoio do Governo de São Paulo por meio do Sistema de Proteção e Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, aeronave Águia e à prefeitura de Santo Antônio do Pinhal”.

O fogo começou na tarde de quarta-feira, 10/09, em uma área de 10 mil m² às margens da Estrada Municipal Aurora Nogueira Barros, também conhecida como Estrada do Toriba. 30 homens das Defesas Civis de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar participaram da operação.

Além do clima seco, que facilitou a propagação das chamas, a topografia do terreno também dificultou muito o trabalho das equipes. "O relevo de 75º e a mata fechada tornou nossa entrada impossível. Fizemos um aceiro para tentar chegar até o local, mas não conseguimos”, disse o coordenador Antunes. Segundo ele, o apoio do helicóptero foi fundamental para a extinção do incêndio. “Sem ele, o fogo iria continuar prejudicando a população e o meio ambiente”, explicou.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Além do Águia, Foram empregados três caminhões-pipa, quatro viaturas dos Bombeiros, sendo dois caminhões, abafadores e 116 mil litros de água. Mesmo assim, uma área aproximada de 120 mil m² foi atingida pelas chamas. Ninguém ficou ferido.