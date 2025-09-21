Museu CARDE lança revista cultural “O Mantiqueira” em Campos do Jordão

No último sábado, 20 de setembro de 2025, o Museu CARDE, em Campos do Jordão, realizou o lançamento oficial da revista cultural “O Mantiqueira”, desenvolvida em parceria com o Projeto República da UFMG. A iniciativa nasce como um suplemento cultural que busca refletir sobre o Brasil a partir da Serra da Mantiqueira, valorizando sua história, modos de vida, memórias e conexões com arte, design e sociedade. A equipe do NetCampos esteve presente no evento para acompanhar de perto todos os detalhes desta estreia que promete movimentar a cena cultural da região.

O que é “O Mantiqueira”

A publicação foi lançada em sua edição número zero, com distribuição gratuita no Museu CARDE e também em livrarias, escolas e universidades da Mantiqueira, além de contar com versão digital disponível para download. Com periodicidade quadrimestral, “O Mantiqueira” surge como uma extensão editorial do CARDE, criado para ir além das exposições físicas e atuar como espaço de pensamento crítico, pesquisa e reflexão sobre cultura, identidade e memória. O projeto conta com a curadoria intelectual da historiadora Heloisa Starling, professora da UFMG e coordenadora do Projeto República, e colaboração editorial da Editora Autêntica.

Conteúdo da edição inaugural

A edição de estreia traz entrevistas e artigos de grande relevância. Entre os destaques está uma conversa com o renomado historiador Evaldo Cabral de Mello, membro da Academia Brasileira de Letras, além de textos que revisitam a obra do artista plástico e compositor Heitor dos Prazeres, figura essencial na valorização da cultura afro-brasileira. Também estão presentes reflexões sobre a ocupação caipira, a relação do homem com as montanhas e rios da Mantiqueira, a vida rural em contraste com a urbana e discussões atuais sobre democracia, desigualdade e preservação ambiental. A publicação busca provocar o leitor ao relacionar passagens históricas, como a ascensão do nazismo nos anos 1930, com desafios contemporâneos enfrentados pelo Brasil.

Museu CARDE e sua vocação cultural

O Museu CARDE, pertencente à Fundação Lia Maria Aguiar, vem consolidando sua posição como importante espaço cultural em Campos do Jordão. Inaugurado em novembro de 2024, o museu já recebeu cerca de 70 mil visitantes em menos de um ano. Situado no Alto da Boa Vista, em meio a uma reserva natural de araucárias, possui 6 mil m² de área construída em um terreno de 200 mil m². Seu acervo técnico reúne aproximadamente 500 automóveis históricos, com exposições rotativas de cerca de 100 veículos que dialogam com design, estética e história social do automóvel. Agora, com a chegada de “O Mantiqueira”, o museu amplia ainda mais seu papel como plataforma cultural, aproximando a região da Mantiqueira de discussões nacionais sobre memória e identidade.

Impacto cultural para a Serra da Mantiqueira

O lançamento da revista “O Mantiqueira” reforça o papel da Serra da Mantiqueira como um território simbólico para pensar o Brasil. A publicação dá visibilidade a memórias de populações indígenas, de comunidades tradicionais e da herança deixada por diferentes ciclos migratórios, ao mesmo tempo em que discute temas atuais como cidadania, democracia e sustentabilidade. Ao oferecer distribuição gratuita e versão digital, o projeto garante acesso democrático ao conhecimento, aproximando jovens, pesquisadores, artistas e a comunidade em geral.

NetCampos presente no lançamento

A equipe do NetCampos acompanhou de perto a apresentação no Museu CARDE, registrando a relevância deste momento para a cultura da Serra da Mantiqueira. O lançamento da revista foi marcado por um público diverso, reunindo historiadores, intelectuais, artistas e representantes da sociedade civil em um ambiente de reflexão e celebração cultural.

“O Mantiqueira” chega como um marco para Campos do Jordão e para toda a Serra da Mantiqueira, posicionando-se como um suplemento cultural inovador que une memória, arte, design e crítica social. Com periodicidade quadrimestral e alcance regional e nacional, a revista promete se tornar referência nos debates culturais do país, reforçando o protagonismo de Campos do Jordão como polo cultural e intelectual.