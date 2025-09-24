Novos radares entram em operação nas rodovias da região

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro recebeu um novo radar - Foto Governo de SP

Vai pegar a estrada? Melhor tirar o pé do acelerador. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) instalou novos radares eletrônicos nas rodovias estaduais que cruzam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. São nove equipamentos de um total de 89 que serão instalados na RMVale. Em todo o estado, o pacote prevê 649 novos radares.

Segundo o DER, o objetivo é monitorar trechos com alto risco de acidentes. O número de ocorrências e características da via, como locais com trânsito de pedestres e travessia de fauna, foram considerados para determinar a instalação. Vários ainda estão em fase de testes e homologação.

Confira os radares que já estão funcionando na região e fique atento ao limite de velocidade, que varia de 40 a 60 km por hora.

Campos do Jordão - Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro – SP 123: Km 42,688 – Limite: 40 km/h

Caraguatatuba - Rio-Santos – SP 055: Km 89,100 – Limite: 40 km/h

Cruzeiro - Rodovia Dr. Avelino Jr – SP 052: Km 220,500 - Norte/Sul – Limite: 60 km/h

Rodovia Dr. Avelino Jr – SP 052: Km 232,573 – Norte/Sul – Limite: 40 km/h

Pindamonhangaba - Av. Luiz Dumont Villares - SPA 085/060: Km 0,962 – Limite: 60 km/h

Pindamonhangaba - Av. Manoel César Ribeiro – SPA 092/060: Km2,269 – Limite: 60 km/h

Redenção da Serra - Rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro – SP 121: Km 17,954 – Limitea: 60 km/h

São Luiz do Paraitinga - Rodovia Oswaldo Cruz – SP 125: Km 77 – Limite: 40 km/h

São Sebastião - Rio-Santos – SP 055: Km 114,260 – Limite: 40 km/h

Com informações G1.