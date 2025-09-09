Polícia Militar abre 2,2 mil vagas para soldados

Objetivo é reforçar o efetivo para policiamento ostensivo - Foto Divulgação

O Governo de São Paulo abriu concurso público para Polícia Militar. São 2,2 mil vagas para soldados com remuneração mensal de R$ 5.055, 53. O objetivo é reforçar o efetivo para o policiamento ostensivo em todo o estado. Os critérios para participar do processo seletivo são ter entre 17 e 30 anos, possuir o Ensino Médio, estar em dia com certificados eleitorais e militares e atender à altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres.

Outra exigência é possuir carteira de habilitação entre as categorias B e E. As provas serão aplicadas em 37 cidades do estado de São Paulo, além de municípios do Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, entre outros.

O processo seletivo envolve exames de aptidão física, avaliação psicológica e de conduta social, reputação, idoneidade, análise de conhecimentos e de documentos pessoais. Vale ressaltar que os aprovados só irão começar a trabalhar após a conclusão do curso superior de técnico de polícia na Escola Superior de Solados.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp. O prazo termina dia 23 de outubro e a taxa custa R$ 85. O resultado será divulgado no site da Vunesp entre os dias 17e 25 de novembro. Faça aqui a sua inscrição.