São Paulo vai aos Jogos da Juventude com 185 atletas

Competição nacional sub-17 será realizada em Brasília durante o mês de setembro

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 29/08/2025 22:55
Atletas paulistas vão em busca do tricampeonato - Foto Divulgação

A ansiedade toma conta dos atletas paulistas convocados para os Jogos da Juventude, que serão realizados em Brasília entre os dias 10 e 25 de setembro. As seletivas foram feitas durante os Jogos Escolares do Estado de São Paulo e 185 foram selecionados. “Todo o trabalho foi feito para classificarmos os melhores atletas. Estamos com uma equipe renovada, mas a expectativa de um bom resultado é a melhor possível”, afirma Margarete Marcatti, chefe da delegação de SP.

Ao todo, 94 meninas e 91 meninos com até 17 anos de idade vão à capital federal buscar o tricampeonato nacional da competição, que em 2025 deve reunir mais de quatro mil atletas de norte a sul do país. O título será disputado nas seguintes modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia, vôlei e wrestling.

Na contagem de medalhas, o estado de São Paulo sempre marcou presença no pódio. Em 2022, a delegação paulista ficou em segundo lugar. Já em 2023 e 2024 terminou os Jogos da Juventude em primeiro lugar.

