Taxa Ambiental em Ubatuba: Entenda na Prática no Podcast NetCampos desta Quinta

Nesta quinta-feira, às 19h, o Podcast NetCampos com Alan Germano apresenta um episódio especial que vai trazer esclarecimentos importantes sobre a Taxa Ambiental em Ubatuba.

O programa foi gravado diretamente da Secretaria de Segurança Pública da cidade e reuniu quatro secretários municipais, representando três secretarias: Meio Ambiente, Turismo e Segurança.

O objetivo do bate-papo

O encontro teve como principal objetivo auxiliar no esclarecimento da população e também dos turistas de Campos do Jordão sobre a adoção da Taxa Ambiental, utilizando a experiência de Ubatuba — que tem se consolidado como uma referência regional — como exemplo prático.

Durante a conversa, os secretários explicaram o funcionamento da taxa, a destinação dos recursos e os impactos já percebidos na cidade litorânea.

O que é a Taxa Ambiental?

A Taxa Ambiental foi criada com o objetivo de reforçar a preservação do meio ambiente e garantir recursos para a infraestrutura urbana, sobretudo em períodos de alta temporada, quando o município recebe grande fluxo de visitantes.

Por se tratar de um tema que gera debates e dúvidas, o podcast abre espaço para que a comunidade de Campos do Jordão compreenda melhor como esse modelo vem sendo aplicado em Ubatuba e quais os benefícios ele pode trazer.

Secretários presentes no episódio

Durante o bate-papo, os representantes da gestão municipal compartilharam informações sobre:

Como está sendo feita a aplicação da Taxa Ambiental em Ubatuba;

Destinação dos recursos arrecadados;

Projetos nas áreas de meio ambiente, turismo e segurança que serão fortalecidos;

A importância de Ubatuba como modelo regional na adoção da cobrança;

na adoção da cobrança; Principais dúvidas da comunidade e dos turistas respondidas de forma clara.

Por que acompanhar?

Mais do que uma cobrança financeira, a Taxa Ambiental é apresentada como uma ferramenta de gestão sustentável, que busca equilibrar o crescimento econômico das cidades turísticas com a preservação de seus recursos naturais e a segurança dos cidadãos e visitantes.

Assistir ao podcast é uma oportunidade de ter acesso a informações oficiais e diretas de quem está à frente da condução desse processo.

Quando e onde assistir

📅 Data: Quinta-feira, às 19h

📺 Transmissão: NetCamposTV

🎙️ Podcast NetCampos #156 – Apresentação de Alan Germano

Não perca este episódio especial e fique por dentro de tudo sobre a Taxa Ambiental na prática em Ubatuba — um modelo que pode inspirar Campos do Jordão.