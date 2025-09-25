Turistas serão recebidos com tapete vermelho para o Natal dos Sonhos 2025

Arte da decoração no portal de entrada - Divulgação

A prefeitura de Campos do Jordão divulgou oficialmente uma prévia do que vai acontecer durante o Natal dos Sonhos 2025. O projeto está na fase final de elaboração, mas pelas atrações anunciadas, as festas de final de ano serão grandiosas, algo jamais visto na cidade mais alta do Brasil.

Portal terá tapete vermelho

O Natal dos Sonhos 2025 terá uma decoração impactante, a começar pelo portal de entrada onde será colocado um tapete vermelho feito de grama sintética sobre o trecho final da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Além do símbolo de hospitalidade, a parte da frente do prédio também vai ter corredor de luzes, arabescos iluminados, duas árvores de Natal enormes, entre outros enfeites. E pela primeira vez, os dois lados do portal serão decorados.

Praça de Abernéssia terá “Fábrica de Brinquedos”

Como já é tradição, a praça da Bandeira, em Vila Abernéssia, vai ter um playground com balanços, gangorras e escorregadores, mas as crianças vão contar com uma atração a mais: o Gazebo vai receber a “Fábrica de Brinquedos” de Papai Noel que será montada em um trenzinho com diversos vagões. Além disso, uma floresta musical será instalada em frente à fonte luminosa, cujas árvores vão tocar músicas natalinas fazendo a trilha sonora da decoração.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Igreja de Capivari vai receber vídeo mapping

Em Capivari, coração turístico de Campos do Jordão, a tecnologia vai dominar a decoração. A fachada da Igreja de São Benedito vai receber projeções de vídeo mapping. Serão três sessões por noite com duração de 15 minutos cada. Já o chão da praça vai ter efeitos visuais luminosos e o antigo espaço da concha acústica vai abrigar a Casa de papai Noel e uma árvore de Natal gigantesca. Outra novidade é a caravana de carretas da Coca-Cola que vão desfilar pela cidade, atração inédita no Natal dos Sonhos.

Natal da Disney no Parque Capivari

O Parque Capivari mantém a estratégia de promover datas com decoração temática e traz para Campos do Jordão o Natal da Disney. O destaque da decoração será um Mickey de sete metros de altura iluminado com 12 mil lâmpadas de Led, além de uma árvore de Natal de 15 m de altura. Brinquedos gratuitos, como o Gira-Gira, e 20 máquinas de neve artificial também prometem fazer a alegria da criançada. No palco do Parque Capivari serão apresentados os espetáculos de música, dança e teatro produzidos pelos alunos da Fundação Lia Maria Aguiar.

Cidade inteira iluminada

Os plátanos que cortam a cidade vão transformar o eixo central de Campos do Jordão em um verdadeiro corredor natalino. 170 árvores serão iluminadas desde o portal até Vila Capivari. A programação está sendo organizada pela prefeitura em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar, Parque Capivari e o trade turístico. “Este Natal vai ser uma virada de página, o maior da história de Campos do Jordão”, afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).