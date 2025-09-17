Vale Rodeio Show 2025 deve reunir mais de 100 mil pessoas em São José dos Campos

Festival cresce e atrai público nacional e internacional
O Vale Rodeio Show 2025 começa nesta sexta-feira (19) em São José dos Campos (SP) e promete entrar para a história como uma das maiores edições já realizadas. A organização estima receber mais de 100 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento, distribuídos entre os dias 19, 20, 26 e 27 de setembro.
Os dados de compra antecipada de ingressos confirmam o alcance do festival: visitantes de 17 estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará, além de turistas vindos do Canadá, Portugal e Argentina. O número expressivo reforça o status do evento como atração de impacto nacional e internacional.
Estrutura de grande porte
Com setores já esgotados, o Vale Rodeio Show contará com uma megaestrutura preparada para receber o público com conforto e segurança:
- Camarotes premium
- Praça de alimentação diversificada
- Segurança especializada
- Ambulatório médico
- Montarias válidas pela Liga Nacional de Rodeios
Além disso, os shows reúnem alguns dos maiores nomes da música brasileira, confirmando o festival como referência em entretenimento no interior paulista.
Programação confirmada
- 19/09 (SEX) – Jorge & Mateus / Alok / Open Farra – Ingressos esgotados
- 20/09 (SÁB) – Gustavo Mioto / Lauana Prado
- 26/09 (SEX) – Zé Neto & Cristiano / Diego & Arnaldo / Jiraya Uai
- 27/09 (SÁB) – Simone Mendes / Dennis DJ
Impacto econômico para São José dos Campos
O organizador local do evento, Zé Carlos Nunes, da Zé Eventos, destaca que o festival vai muito além do entretenimento:
“Estamos muito felizes com o sucesso do Vale Rodeio Show. É um evento que movimenta toda a cidade, gera empregos temporários e impulsiona setores como hotelaria, transporte e gastronomia. São José dos Campos merece um evento deste porte, e é gratificante ver pessoas de tantos lugares vindo prestigiar”, afirmou.
A expectativa é de que o festival injete milhões de reais na economia local, consolidando São José dos Campos como polo de grandes eventos.
Ingressos
Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 50 no site oficial. O festival também oferece a opção Ingresso Amigo, que permite a compra de duas entradas com valor promocional. A procura é alta e os setores são limitados
Serviço
- Local: São José dos Campos/SP
- Datas: 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2025
- Ingressos: www.valerodeioshow.com.br