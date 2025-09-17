Vale Rodeio Show 2025 deve reunir mais de 100 mil pessoas em São José dos Campos

Festival cresce e atrai público nacional e internacional

O Vale Rodeio Show 2025 começa nesta sexta-feira (19) em São José dos Campos (SP) e promete entrar para a história como uma das maiores edições já realizadas. A organização estima receber mais de 100 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento, distribuídos entre os dias 19, 20, 26 e 27 de setembro.

Os dados de compra antecipada de ingressos confirmam o alcance do festival: visitantes de 17 estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará, além de turistas vindos do Canadá, Portugal e Argentina. O número expressivo reforça o status do evento como atração de impacto nacional e internacional.

Estrutura de grande porte

Com setores já esgotados, o Vale Rodeio Show contará com uma megaestrutura preparada para receber o público com conforto e segurança:

Camarotes premium

Praça de alimentação diversificada

Segurança especializada

Ambulatório médico

Montarias válidas pela Liga Nacional de Rodeios

Além disso, os shows reúnem alguns dos maiores nomes da música brasileira, confirmando o festival como referência em entretenimento no interior paulista.

Programação confirmada

19/09 (SEX) – Jorge & Mateus / Alok / Open Farra – Ingressos esgotados

20/09 (SÁB) – Gustavo Mioto / Lauana Prado

26/09 (SEX) – Zé Neto & Cristiano / Diego & Arnaldo / Jiraya Uai

27/09 (SÁB) – Simone Mendes / Dennis DJ

Impacto econômico para São José dos Campos

O organizador local do evento, Zé Carlos Nunes, da Zé Eventos, destaca que o festival vai muito além do entretenimento:

“Estamos muito felizes com o sucesso do Vale Rodeio Show. É um evento que movimenta toda a cidade, gera empregos temporários e impulsiona setores como hotelaria, transporte e gastronomia. São José dos Campos merece um evento deste porte, e é gratificante ver pessoas de tantos lugares vindo prestigiar”, afirmou.

A expectativa é de que o festival injete milhões de reais na economia local, consolidando São José dos Campos como polo de grandes eventos.

Ingressos

Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 50 no site oficial. O festival também oferece a opção Ingresso Amigo, que permite a compra de duas entradas com valor promocional. A procura é alta e os setores são limitados

Serviço