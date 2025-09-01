Visto americano fica mais caro a partir de setembro

Mudanças entram em vigor a partir do dia 2 de setembro - Foto @correianews

Quem tem planos de estudar ou precisa viajar a trabalho ou a turismo para os Estados Unidos vai ter que gastar mais dinheiro e também mais tempo para obter o visto de entrada no país. A partir do dia 2 de setembro, entra em vigor o novo pacote aprovado pelo governo Donald Trump com uma série de mudanças que vão impactar a rotina dos estrangeiros.

A entrevista

Menores de 13 e idosos maiores de 80 anos vão ter que passar por uma entrevista presencial com um oficial consular americano. A exigência não existia para essa faixa etária, mas com as novas regras todos que forem pedir visto de não-imigrante pela primeira vez vão ter que cumprir essa obrigação no consulado americano. A entrevista só é descartada para renovação do visto B1 (atividades de negócio), visto B2 (viagens a turismo) e visto B1/B2 (permite que o estrangeiro realize as duas atividades na mesma viagem).

Mas atenção: só escapa da entrevista se o visto atual estiver vencido há, no máximo, 12 meses e se na época da emissão do visto anterior, o titular fosse maior de 18 anos. Mesmo assim, as autoridades dos Estados Unidos podem impor essa exigência a qualquer momento. A boa notícia é que toda a conversa é em português.

Perfil em redes sociais

Possuir conta em rede social passa a ser exigência para estudantes e intercambistas, que devem apresentar perfil aberto na hora de fazer a solicitação do visto.

A taxa extra

Além de ter aumentado a burocracia, o valor da taxa também ficou mais caro com a criação da Visa Integrity Fee, a taxa de integridade, que adiciona US$ 250 aos US$ 185 do valor consular. Então, pode preparar o seu bolso porque não é barato. Os US$ 185 equivalem a R$ 1.006 e os US$ 250 valem cerca de R$ 1.360. Importante ressaltar que a taxa extra (Visa Integrity Fee) só será cobrada se o pedido de visto for aprovado.

Com informações: Estadão