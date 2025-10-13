“A régua subiu” diz presidente do Fundo Social após sucesso do 1º Brinka Campos

Brinka Campos lotou o Centro de Eventos - Foto Sérgio Biagioni

Contrariando a meteorologia, São Pedro também aderiu ao 1º Brinka Campos, a festa do Dia das Crianças realizada em Campos do Jordão pelo Fundo Social de Solidariedade. A previsão de chuva no sábado, 11/10, não se confirmou garantindo presença maciça da população no Estádio Benedito Vaz Dias e no Centro de Eventos, ambos em Vila Abernéssia.

O Brinka Campos contou com inúmeras atrações. No espaço PCD, as crianças tiveram experiências sensoriais com grãos de feijão, tampinhas de refrigerante, palitos de sorvete, entre outros objetos. “A gente trabalha aqui os cinco sentidos e a parte motora”, explicou Francine Pereira, do Centro Gui Martini que atende crianças com deficiência.

Teve ainda pintura artística do rosto, brincadeiras de chute ao gol e boliche, camas elásticas, piscinas de bolinhas e até um circuito de arvorismo de 60 m de extensão montado pela Altus Turismo Ecológico. Na sala de games, as crianças se divertiram com inúmeros jogos eletrônicos e com realidade virtual. Na Estação Saúde Kids, os pequenos foram recebidos por um dentista fantasiado de super-herói que ensinava como escovar os dentes corretamente.

Houve também incentivo ao esporte com oficinas de judô, jiu-jítsu, tênis e tênis de mesa. Os organizadores da prova ciclística L’Étape montaram um circuito de Mountain Bike e a Federação Paulista de Atletismo promoveu atividades de salto em altura, salto com vara e salto em distância. “Já detectamos alguns talentos e convidamos para fazer a escolinha aqui na cidade”, disse Rogério Bispo, tricampeão sul-americano de salto em distância e vice-presidente da Federação.

Brincadeiras como amarelinha, pula corda, cabo de guerra e, claro, partidas de futebol também não faltaram durante o Brinka Campos, que contou ainda com apresentações musicais do Coral Jovem da Ame Campos e das bandas da Escola Irene Lopes Sodré e Fundação Lia Maria Aguiar. Foram quatro horas intensas de atividades com algodão doce e pipoca à vontade. Na hora de ir embora, todas as crianças ganharam brinquedos.

“Foram meses de dedicação, mas conseguimos bater a nossa meta. Agradeço muito a adesão da comunidade e dos empresários que acreditaram no nosso governo pois viram credibilidade”, comemorou Alessandra Cristina de Oliveira, presidente do Fundo Social de Solidariedade. “Agora, a régua subiu e ano que vem vamos fazer uma festa maior ainda”, prometeu.