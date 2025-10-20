Aeroporto de São José negocia voos internacionais

Aeroporto de São José possui lounge receptivo de Campos do Jordão - Foto @correianews

O aeroporto de São José dos Campos poderá receber voos diretos do Chile e da Argentina. As Negociações começaram durante a FIT América Latina, realizada em Buenos Aires no final de Setembro. A informação foi dada pelo secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão, Fábio Izar, que participou da comitiva paulista liderada pelo secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena.

Também viajaram para a FIT América Latina representantes de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião, membros do aeroporto de São José dos Campos e da agência Extur de Turismo Receptivo. Segundo Fábio Izar, a criação dos voos diretos de Buenos Aires e Santiago poderá impulsionar o Circuito Serra, Fé e Mar, novo produto turístico que já está à venda nas operadoras. “Na feira conseguimos divulgar não só o Circuito, mas também Campos do Jordão que é atualmente o segundo destino do Estado de São Paulo mais procurado pelos turistas latinos”, revelou

Segundo o secretário de Turismo, Campos do Jordão perde apenas para São Paulo, capital, que é o destino mais procurado. Para Izar, a criação de voos diretos para São José dos Campos deve aumentar ainda mais o interesse pela estância. “Muito importante essa conexão pois o Circuito já é um produto à venda para os Argentinos."

14 cidades formam o Circuito Serra, Fé e Mar: Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí (Serra da Mantiqueira), São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba (Vale do Paraíba), Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela (Litoral Norte), Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha e Cunha (Vale Religioso).