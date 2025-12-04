Saiba como aderir ao REFIS 2025

Prazo para quitar ou renegociar dívidas vai até 30/12 - Foto @correianews

Quem possui débitos com impostos e taxas municipais em Campos do Jordão ganhou mais tempo para regularizar as pendências. O decreto número 8.975 assinado pelo prefeito Carlos Eduardo (Caê) prorrogou o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) para o dia 30 de dezembro. É chance que faltava para quitar IPTU, ISS, taxas e outras obrigações em atraso com condições especiais.

O programa beneficia pessoas físicas e também empresas interessadas em começar 2026 com as contas em dia. A negociação deve ser feita online, acessando o sistema de protocolo digital SEI. Outra opção é comparecer presencialmente na prefeitura após fazer o agendamento pela internet.

No primeiro acesso, é preciso fazer um cadastro informando o nome completo, CPF, um email e o número do telefone celular. O REFIS 2025 oferece parcelamento facilitado e descontos que podem variar de 20% até 100% em multas e juros. É uma ferramenta crucial para a gestão pública recuperar receitas e equilibrar as contas de forma amigável a fim de garantir recursos para manutenção e ampliação dos serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O contribuinte também ganha pois obtém condições favoráveis de renegociar e quitar as dívidas, melhorando o relacionamento com o Governo Municipal. Não perca a oportunidade, aproveite a prorrogação do prazo até dia 30 de dezembro e faça a sua adesão ao REFIS 2025.

Acesse: www.camposdojordao.sp.gov.br, depois clique em "Serviços" e na sequência, em "Refis 2025".