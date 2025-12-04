Omega CD Irmscher restaurado pela GM é destaque do leilão de clássicos no Museu Carde em Campos do Jordão

A próxima edição da Spring Sale, marcada para este sábado (6), deve movimentar novamente o Museu Carde e trazer a Campos do Jordão um público acostumado a viajar o país atrás de boas histórias e grandes automóveis. O evento, que combina exposição e leilão de clássicos, apresenta um conjunto raro de veículos vindos da coleção particular dos irmãos Sérgio e Roberto Haberfeld, além do carro mais aguardado desta temporada: o Omega CD 1994 Irmscher, restaurado pela própria General Motors dentro do programa Chevrolet Vintage.

A realização é fruto de uma parceria entre o Carde, a Brunelli Veículos Antigos e o Escritório de Arte Magalhães Gouvêa, responsáveis por estruturar um formato de leilão inspirado em práticas internacionais. Desde o dia 15 de novembro, quem passou pelo museu pôde circular entre os 29 veículos da chamada coleção Dreams in Motion e, até 23 de novembro, aproveitar a modalidade Buy it Now, que permitia adquirir alguns lotes antes do pregão, pagando o valor fixado pelo vendedor. Depois dessa data, todos os carros seguiram exclusivamente para lances online e para o leilão presencial.

Um museu que se tornou referência nacional

O Museu Carde, instalado no Alto da Boa Vista em meio às araucárias, já é por si só um ponto alto do roteiro jordanense. O espaço de seis mil metros quadrados propõe uma leitura da história brasileira do século 20 tendo o automóvel como fio condutor. Cada sala é dedicada a uma década, com cenografia detalhada, iluminação teatral, trilhas sonoras e painéis que contextualizam o visitante.

Essa abordagem dialoga diretamente com a proposta da Spring Sale. Em vez de apenas abrigar carros antigos, o museu cria narrativas — e, neste ano, isso se potencializou com a chegada da coleção Dreams in Motion, rara oportunidade de ver no mesmo ambiente veículos preservados ao longo de mais de quatro décadas pelos irmãos Haberfeld.

A coleção Dreams in Motion, agora diante do público

No catálogo oficial, os colecionadores explicam sua decisão de disponibilizar parte do acervo: permitir que os veículos encontrem novos admiradores que entendam seu valor histórico e afetivo. A coleção reúne modelos americanos, europeus, nacionais e de competição, selecionados de acordo com preferências pessoais e lembranças familiares.

Entre as raridades que chamam atenção na edição deste ano estão:

• Ferrari 365 GT 2+2 1969

• Cadillac Eldorado Biarritz 1959

• Mercedes-Benz 280 SL Pagoda 1971

• Willys Interlagos nas versões conversível, berlinetta e coupê

• Jaguar E-Type Roadster V12 1974

• Porsche 356 B 1960

• Mazda MX-5 Miata 1991

E entre os nacionais de destaque:

• Opala Diplomata 1991

• Ford Maverick GT 1975

• Bianco S 1979

Veja uma seleção das imagens de alguns desses veículos:

Cada lote é acompanhado de uma nota pessoal dos colecionadores, algo incomum em leilões automotivos e que contribui para um caráter mais humano e menos técnico.

O Omega CD 1994 Irmscher: peça central da Spring Sale

O destaque absoluto desta edição é o Omega CD 1994 preparado pela Irmscher e restaurado pela GM como parte do programa Chevrolet Vintage. O modelo, que já era raro quando novo, recebeu uma restauração de padrão excepcional.

O processo incluiu:

• desmontagem completa da carroceria

• decapagem e repintura seguindo especificação original

• substituição e revitalização de peças por componentes genuínos

• reconstrução dos bancos em veludo com o mesmo fornecedor dos anos 1990

• restauração do painel digital e eletrônica original

• revisão elétrica e mecânica integral

O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, destacou que apresentar o primeiro carro do programa no Carde simboliza a união de três pilares: um fabricante histórico, um ícone automotivo nacional e um museu que ganhou projeção pela forma como trata memória e cultura.

Dinâmica do leilão e modalidades de compra

A Spring Sale adotou um modelo híbrido: exposição física, plataforma digital e compra antecipada. A modalidade Buy it Now, válida somente até 23 de novembro, permitiu retirar alguns carros do pregão antes mesmo do início dos lances. Depois disso, os interessados passaram a disputar os lotes apenas por meio de ofertas online ou durante o leilão presencial deste sábado.

A plataforma oficial, artmgleiloes.com.br, reúne:

• fotos detalhadas

• histórico de restauração

• características técnicas

• estimativas de valor

• condições de pagamento

Os organizadores permitem pagamento à vista, parcelamento, boleto bancário, cartão de crédito e financiamento — algo pouco comum em leilões de carros clássicos.

Um evento que também impulsiona ações sociais

A Spring Sale tem caráter filantrópico. Parte das taxas arrecadadas será destinada às ações da Fundação Lia Maria Aguiar, instituição que há 17 anos atua nas áreas de cultura, arte, educação e saúde em Campos do Jordão. A entidade mantém programas que atendem mais de 700 crianças e adolescentes por ano e opera, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, um núcleo de saúde que realiza mais de 100 mil atendimentos anuais, incluindo hemodiálise — serviço essencial para a cidade e região.

Essa integração entre turismo, cultura automotiva e impacto social reforça o papel do museu na comunidade jordanense.

Campos do Jordão no mapa dos grandes eventos automotivos

Eventos como a Spring Sale consolidam Campos do Jordão como destino de experiências automobilísticas premium. A estrutura turística da cidade, combinada com o clima de montanha e atrações culturais, cria um ambiente ideal para encontros de colecionadores, exposições e leilões de grande porte.

Com o Omega CD Irmscher como protagonista, a edição deste ano reforça a vocação do município para receber eventos que vão além do turismo tradicional e ampliam a oferta cultural da Serra da Mantiqueira.