Campos do Jordão celebra o Dia do Comerciário com homenagem a profissionais e instituições da cidade

A Câmara Municipal de Campos do Jordão realizará, no dia 9 de outubro de 2025, às 19h, uma Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Comerciário. O evento, tradicional no calendário legislativo da cidade, tem como objetivo valorizar e reconhecer a dedicação de profissionais e instituições que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município.

A cerimônia acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Luiz Filipe Costa Cintra, com participação do 1º Secretário Gustavo J. Maximino Silva e do 2º Secretário José Márcio de Paiva.

Homenagens e reconhecimentos

Durante a solenidade, serão entregues diplomas e menções honrosas a cidadãos e entidades que se destacaram em diferentes áreas de atuação no comércio, serviços e segurança pública de Campos do Jordão.

Entre os homenageados estão:

Marisa da Costa Malaquias

Jéssica Driele Moraes da Silva

Claudinéia Aparecida de Moraes Almeida

Maria Aparecida Ferreira

As quatro cidadãs receberão o Diploma de Comerciário, em reconhecimento à sua trajetória de trabalho e contribuição ao desenvolvimento do comércio jordanense

Diplomas de Honra ao Mérito

A sessão também destacará profissionais das forças de segurança e servidores públicos que se dedicam à proteção e bem-estar da comunidade:

Cb PM Thiago Carlos Braga, da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior

Cb PM Cláudio da Silva Lucas, do Posto de Bombeiros de Campos do Jordão

Adauto Honório de Almeida, da Polícia Civil

Webert Pereira da Silva, da Guarda Civil Municipal

Esses profissionais receberão o Diploma de Honra ao Mérito, como reconhecimento por suas relevantes contribuições à segurança e à ordem pública no município.

Outras homenagens

Além dos comerciários e agentes de segurança, a Câmara entregará distinções a representantes de outros segmentos produtivos de Campos do Jordão:

José Benedicto de Oliveira – Diploma de Comerciante Jordanense

Pedro José Alves Ferreira – Diploma de Trabalhador Jordanense

Eng. Sérgio Luiz Abitante – Diploma de Construtor Jordanense

João Bento Alves – Diploma de Produtor Rural e Agropecuário

Hotel Refúgio Alpino – Selo “Empresa Responsável pela Inclusão”

As homenagens refletem o esforço de diferentes setores que ajudam a movimentar a economia local e a construir uma cidade mais inclusiva e solidária.

Um reconhecimento à força do trabalho jordanense

O Dia do Comerciário é celebrado anualmente em outubro e simboliza a importância do trabalhador do comércio para o desenvolvimento do país.

Em Campos do Jordão, a data ganha um significado especial, pois o setor de comércio e serviços é um dos pilares da economia local, fortemente impulsionado pelo turismo.

A cerimônia na Câmara reforça o compromisso do Legislativo em valorizar aqueles que, diariamente, atuam no atendimento ao público, na prestação de serviços e na manutenção do dinamismo econômico do município.

Serviço

Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Comerciário 2025

📅 Data: 9 de outubro de 2025

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campos do Jordão