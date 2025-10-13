Campos do Jordão conquista destaque internacional com restaurantes entre os melhores do mundo pelo TripAdvisor

Dois representantes da Serra da Mantiqueira figuram entre os grandes nomes da gastronomia mundial na premiação Traveller’s Choice – Best of the Best 2025, promovida pelo TripAdvisor. O tradicional Chalezinho Campos do Jordão e o elegante Donna Pinha, localizado em Santo Antônio do Pinhal, estão entre os melhores restaurantes do planeta segundo as avaliações de viajantes de diversas partes do mundo.

Em Campos do Jordão, o Chalezinho — instalado no charmoso bairro do Capivari — conquistou o 3º lugar na categoria “Noite Romântica”, sendo um dos oito restaurantes brasileiros reconhecidos na edição deste ano. Já o Donna Pinha, comandado pela chef Anouk Migotto, obteve duas posições de destaque: 5º lugar também em “Noite Romântica” e 18º em “Vegana e Vegetariana”, consolidando-se como um dos nomes mais prestigiados da gastronomia de toda a Mantiqueira.

Para Sidney Isidro, presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), o reconhecimento reforça a força e a autenticidade da culinária local:

“Ver dois restaurantes da nossa região entre os melhores do mundo é motivo de grande orgulho. Isso demonstra o quanto a gastronomia da Mantiqueira se destaca pela qualidade, criatividade e capacidade de encantar visitantes do Brasil e do exterior.”

Chalezinho Campos do Jordão

Originário de Belo Horizonte, o Chalezinho tornou-se um ícone da gastronomia afetiva e romântica. Em 2022, abriu as portas em Campos do Jordão, levando para a serra sua consagrada tradição em fondues e culinária de inspiração suíça. O ambiente de chalé alpino, com lareira, iluminação suave e música ao vivo ao piano, cria uma atmosfera perfeita para jantares a dois.

Entre as especialidades do cardápio, destacam-se o fondue de filé mignon ao vinho, acompanhado por molhos exclusivos, e o fondue de queijo suíço tradicional, preparado com emmental, gruyère e estepe. Na parte doce, os favoritos são os fondues de chocolate Lindt e Ninho com Nutella.

Segundo Meg Mattani, gestora de comunicação e parcerias do restaurante, a premiação é resultado do carinho dos clientes:

“Receber o Traveller’s Choice é uma honra imensa, porque vem diretamente das pessoas que vivenciam nossas experiências. Cada avaliação e cada retorno contribuem para que a magia do Chalezinho siga viva.”

Donna Pinha – Sabores da Mantiqueira

Localizado em Santo Antônio do Pinhal, o Donna Pinha é sinônimo de cozinha autoral e valorização dos ingredientes regionais. Fundado há mais de duas décadas, o restaurante celebra produtos típicos da Mantiqueira — como pinhão, alcachofra, truta e cogumelos — em receitas criativas e cheias de personalidade.

Além do cardápio fixo, o restaurante realiza eventos gastronômicos marcantes, como o tradicional Festival da Alcachofra, que chega à sua 23ª edição oferecendo mais de 15 receitas exclusivas. Entre as sobremesas mais elogiadas estão o petit gateau de limão siciliano com calda de flores e a pavlova com coulis de frutas vermelhas.

Para a chef Anouk Migotto, o prêmio reflete o compromisso com a qualidade e o amor pelo que se faz:

“É muito gratificante ver o reconhecimento do nosso trabalho, que une sabor, afeto e respeito à natureza. Esse resultado é fruto da dedicação de toda a equipe e do carinho dos nossos clientes.”

Além do Donna Pinha, Anouk também comanda o Casa Bambuí, em Campos do Jordão, mantendo o mesmo padrão de excelência e conexão com os sabores da Mantiqueira.

Com essas conquistas, Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal consolidam-se como referências da gastronomia serrana brasileira, reforçando o potencial da região como destino de experiências únicas, saborosas e inesquecíveis.