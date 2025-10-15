Centro Universitário Senac – Campos do Jordão promove workshops gratuitos durante o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor

De 16 a 19 de outubro, a Praça do Capivari será palco do 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão, evento que une sabores, música e inovação em uma programação diversificada. O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão participa com uma série de workshops gratuitos, ministrados por docentes da instituição, voltados à valorização da culinária regional e às tendências da gastronomia contemporânea.

As oficinas acontecem nos dias 17 e 18 de outubro, com vagas limitadas e inscrições realizadas diretamente no estande do Senac, por ordem de chegada. O público poderá participar de atividades práticas que vão do preparo de risotos e doces franceses à produção de nhoques com ingredientes da Serra da Mantiqueira e degustação de cervejas artesanais locais.

Programação dos workshops Senac:

17 de outubro (sexta-feira)

11h – Risoto & Prosa – com Bruna Prado

14h – A arte da Choux Cream (doce de origem francesa) – com Daniel Arai e Rayza Bella

16h – Sabores da Terra: Nhoque de Banana – com Vitor Boico

18 de outubro (sábado)

11h – Biergarten da Montanha: Nossas Cervejas Regionais no mês da Oktoberfest – com Fernando Oliveira

O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Campos do Jordão e do Ministério do Empreendedorismo, com apoio educacional do Senac, reunindo mais de 30 atrações entre chefs renomados, artistas e empreendedores. Entre os destaques estão os chefs Erick Jacquin e Dayse Paparoto, as cantoras Luiza Possi e Luana Camarah, além de Janderson Santos (Mago das Vendas) e Felipe Bandezan, especialista em marketing digital.

Serviço

Evento: 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão

Workshops Senac: 17 e 18 de outubro

Local: Praça do Capivari, Campos do Jordão – SP

Informações: @gastronomiacampos

Senac Campos do Jordão: Avenida Frei Orestes Girardi, 3.549 – Atalaia – Campos do Jordão – SP

Site: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao