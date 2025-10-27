Começa o Fórum de Prefeitos da Ásia-Pacífico com participação de Campos do Jordão

Prefeito Caê ao lado do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto - Foto @caecamposdojordao

O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê), participou nesta segunda-feira, 27/10, da abertura do Asia Pacific Cities Summit & Mayor’s Forum 2025 (APCS). O evento reúne prefeitos, ministros, diplomatas, líderes empresariais e investidores de mais de 100 cidades do mundo para troca de experiências e construção de parcerias estratégicas. Caê foi um dos 15 prefeitos brasileiros convidados para o fórum e viajou com todas as despesas pagas pelos organizadores.

O encontro irá debater o desenvolvimento urbano sustentável, estimular a troca de conhecimento entre governos e entidades, além de abrir as portas para oportunidades com investidores dos Emirados Árabes. “Estar entre os prefeitos escolhidos é o reconhecimento de que Campos do Jordão está no caminho certo, com uma gestão voltada para o futuro, para as pessoas e para o desenvolvimento sustentável” destacou Caê.

Na agenda do prefeito estão rodadas de negócios com investidores internacionais e encontros bilaterais com líderes da Ásia, Europa, América do Norte e Oriente Médio. O Mayor’s Forum vai até quarta-feira, 29/10, na Expo City Dubai.