Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo bate recorde de inscritos e inicia etapa de provas

O Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo chega à sua 24ª edição consolidado como o maior e mais tradicional evento do setor cafeeiro paulista. Promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), o concurso bateu recorde de inscrições, com 390 amostras de cafés arábica e canéfora recebidas de produtores de diversas regiões de São Paulo.

As amostras foram encaminhadas ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), em Campinas (SP), onde estão sendo avaliadas pela Comissão Classificadora e Julgadora do concurso. Entre os dias 19 e 23 de outubro, as 375 amostras selecionadas passam pelo processo de torra, realizado por quatro mestres, e seguem para a etapa de provas sensoriais, conduzida por nove degustadores profissionais.

O concurso premiará os melhores cafés paulistas nas categorias natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e conilon/robusta, reconhecendo a excelência e a diversidade da produção estadual. Ao todo, participam 328 cafeicultores, representando 77 municípios. A cerimônia de premiação está programada para o dia 18 de novembro.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Para o diretor da Cati, Ricardo Pereira, o número recorde de amostras reflete o crescimento e o engajamento dos produtores paulistas. “A primeira etapa do Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo de 2025 foi encerrada com um número histórico de inscrições. Agradecemos a confiança do cafeicultor paulista e, em breve, vamos conhecer os ganhadores”, destacou.

A organização do certame é uma iniciativa conjunta da Cati, da Coordenação das Câmaras Setoriais, da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), com participação da Apta Regional, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto Biológico (IB-Apta) e Instituto Agronômico (IAC-Apta).

A edição de 2025 também conta com a parceria do Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP) e da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), além do apoio das empresas Carmomaq, Kaleido e do Centro de Preparação de Café (CPC).

O Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo é uma vitrine para os melhores grãos produzidos no estado, estimulando a melhoria contínua da produção e reforçando o papel do café paulista como referência nacional em qualidade, sustentabilidade e inovação.