Correios em crise financeira intensa: governo articula empréstimo bilionário para evitar colapso

A situação financeira dos Correios chegou a um ponto crítico. A estatal registrou prejuízo de R$ 4,3 bilhões apenas no primeiro semestre de 2025, o que levou o governo federal a buscar alternativas emergenciais para evitar o colapso das operações.

Nesta terça-feira (13), o Palácio do Planalto iniciou negociações com bancos públicos e privados para viabilizar uma linha de crédito bilionária, que pode variar entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões ainda este ano. A operação é tratada como um “respiro temporário” para a empresa, com a possibilidade de um novo empréstimo de mesmo valor em 2026.

Governo tenta conter impacto fiscal

Com o orçamento federal sob forte restrição, o objetivo do Planalto é evitar um novo aporte direto de recursos do Tesouro, o que dificultaria o cumprimento da meta de superávit primário de 0,25% do PIB em 2025. A operação será conduzida em parceria com a Casa Civil, o Ministério da Gestão e da Inovação e o Ministério das Comunicações.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Fontes da equipe econômica afirmam que a linha de crédito deve incluir contrapartidas como cortes de custos, programas de demissão voluntária e renegociação de dívidas trabalhistas e previdenciárias.

Possível modelo inspirado na Itália

O governo também estuda modelos de reestruturação baseados na experiência da Poste Italiane, estatal italiana que abriu capital em 2015, recuperou o equilíbrio financeiro e permanece sob controle público. A ideia é modernizar os Correios sem recorrer à privatização total.

Desafios históricos e papel estratégico

Os Correios são responsáveis por um dos sistemas logísticos mais amplos do país, atuando em mais de 5 mil municípios. Além dos serviços postais, a estatal realiza entregas de livros didáticos, vacinas e correspondências governamentais, o que reforça sua importância social e estratégica.

Entretanto, o avanço do comércio eletrônico privado e a digitalização dos serviços reduziram drasticamente as receitas com correspondências. A perda de competitividade e o aumento de custos operacionais agravaram o rombo financeiro, tornando urgente uma reestruturação que garanta a sobrevivência da empresa.