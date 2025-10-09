Dia das Crianças: variação dos preços dos brinquedos pode chegar a 117%

42 produtos foram pesquisados pelo PROCON-SP - Foto Divulgação

Prepare-se para gastar muita sola de sapato na hora de comprar brinquedos para o Dia das Crianças. Pesquisa realizada pelo PROCON-SP no comércio de São José dos Campos revelou que os preços podem mais do que dobrar entre os estabelecimentos. 42 produtos incluindo bonecas, bonecos e jogos foram comparados em seis lojas especializadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2025.

A maior variação foi encontrada no jogo de tabuleiro “Cai não Cai”, que em um local era vendido a R$ 59,90 e em outro custava R$ 129,90. A diferença é de 117%. O brinquedo “Play Tortas Divertidas” apresentou variação entre R$ 39,90 (preço mais baixo) e R$ 79,99 (preço mais alto), uma discrepância de 100,03%.

Os bonecos também apresentaram preços bem distintos. Um dos modelos mais procurados foi encontrado a R$159,99 em uma loja e a R$ 329,99 em outra, uma diferença de 106,26%. O resultado do levantamento mostra que a pesquisa é essencial. Por isso, na hora de comprar, bater perna é a recomendação principal.

O PROCON-SP orienta colocar na balança as formas de pagamento e as vantagens oferecidas em cada estabelecimento. Escolher brinquedos que estimulem a socialização e a criatividade da criança também é recomendado, além de verificar sempre a segurança. A embalagem deve conter a idade indicada e o selo de certificação do INMETRO.