Engenharia nas Alturas: Jorge Ferreira fala sobre obras de alta complexidade em Campos do Jordão

O Podcast NetCampos recebeu, no episódio 163, o engenheiro civil Jorge Ferreira, jordanense especialista em cálculo estrutural e responsável por algumas das obras mais complexas de Campos do Jordão. A conversa, transmitida ao vivo pela NetCampos TV no dia 22 de outubro de 2025, apresentou uma verdadeira aula sobre engenharia, superação e valorização da mão de obra local.

Da infância nas obras ao topo da engenharia jordanense

Nascido e criado em Campos do Jordão, Jorge cresceu acompanhando o pai — mestre de obras — nos canteiros de construção. Foi ali que nasceu sua paixão pela engenharia. Entre a serra e os livros, formou-se engenheiro civil em 2006 e logo se especializou em estruturas de concreto.

“Eu nunca tive plano B. Sempre tive o plano A, e fui até dar certo”, afirmou durante a entrevista.

Com humildade e disciplina, ele relatou os desafios de conciliar o trabalho pesado durante o dia com as aulas em Taubaté à noite. O esforço foi recompensado com o sucesso profissional e a criação de sua própria construtora, hoje responsável por projetos de grande porte e alta complexidade estrutural em Campos do Jordão e região.

Os desafios de construir na montanha

Construir em Campos do Jordão não é o mesmo que construir no litoral ou em áreas planas. Segundo Jorge Ferreira, a geografia acidentada da serra exige soluções de engenharia personalizadas, com atenção especial à fundação, drenagem, contenção e cálculos de resistência.

“Aqui, cada obra é única. A topografia da cidade impõe limites e desafios que só quem vive e constrói na montanha entende”, destacou.

O engenheiro explicou que a engenharia estrutural vai muito além dos softwares de cálculo: exige análise crítica, experiência e sensibilidade técnica. Em muitas situações, o profissional precisa adaptar o projeto às condições do terreno e às normas estruturais, garantindo segurança e economia.

Valorização da mão de obra e mercado da construção civil

Durante o bate-papo, Jorge abordou também a valorização do setor. A pandemia impulsionou o mercado imobiliário em Campos do Jordão, com um aumento expressivo na procura por segundas residências e empreendimentos de luxo.

“A construção civil é um dos braços mais fortes da economia jordanense. Falta mão de obra qualificada e, por isso, os bons profissionais estão cada vez mais valorizados”, afirmou.

O engenheiro defendeu o reconhecimento dos pedreiros, carpinteiros e eletricistas da cidade — profissionais que, segundo ele, são os verdadeiros artistas da montanha.

“Meu pai foi pedreiro. Hoje vejo com orgulho essa profissão sendo respeitada como merece”, completou.

Arquitetura moderna e o novo perfil das construções em Campos do Jordão

Com a chegada de novos moradores e investidores, o estilo arquitetônico de Campos do Jordão está mudando. As casas de linhas modernas dividem espaço com os tradicionais chalés alpinos, símbolo da cidade.

“Isso é natural. As pessoas trazem suas referências de fora, mas o estilo clássico da montanha ainda predomina”, explicou Jorge.

Ele também ressaltou a importância de respeitar o plano diretor municipal, o zoneamento e a face solar das residências, fatores que influenciam conforto térmico, iluminação e eficiência energética.

Mercado aquecido e tendências da construção civil na Serra da Mantiqueira

Mesmo após o pico da pandemia, o mercado imobiliário de Campos do Jordão segue aquecido. A procura por casas de alto padrão cresceu, impulsionando a construção civil local e fortalecendo o setor de engenharia.

Hoje, o metro quadrado de uma residência de luxo na cidade pode variar entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, dependendo da complexidade do terreno e do nível de acabamento. Segundo o engenheiro, cerca de 30% do custo total corresponde à mão de obra — o restante é dominado pelos materiais e fundações.

Um recado para os futuros engenheiros

Ao final do episódio, Jorge deixou uma mensagem inspiradora aos jovens jordanenses e futuros engenheiros civis:

“Não sejam apenas mais um. Estudem, se dediquem e não deixem o software pensar por vocês. A engenharia é feita por pessoas, não por máquinas.”

E concluiu:

“Tudo o que conquistei veio da fé, da honestidade e da vontade de vencer. O sucesso vem para quem acredita, trabalha e segue no caminho certo.”

