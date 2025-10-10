Festa da Padroeira leva 450 mil romeiros a Aparecida

Devoção a nossa senhora injeta R$ 168 milhões na economia - Foto @correianews

A fé move montanhas, mas em Aparecida também faz girar a roda da economia. Segundo levantamento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), de 03 de outubro até domingo, dia 12, a cidade deverá receber 450 mil romeiros que viajam até o Santuário Nacional para celebrar a festa da Padroeira do Brasil. Somente neste fim de semana, a estimativa é que 150 mil pessoas participem das comemorações.

Ao mesmo tempo que pedem e agradecem graças alcançadas, os fiéis injetam R$ 168 milhões na economia local, uma demonstração de força do turismo religioso, um dos segmentos que mais crescem no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, são cerca de 20 milhões de viajantes que movimentam, por ano, R$ 15 bilhões no país.

Segundo a Setur-SP, cada romeiro fica, em média, quatro dias em Aparecida nesta época do ano. “O turismo religioso é cada vez mais pujante no Estado de São Paulo, e isso fica evidente em eventos como a Festa da Padroeira em Aparecida, que movimenta a cadeia econômica e gera emprego e renda para a população”, comemorou o secretário da pasta, Roberto de Lucena.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Domingo, 12 de outubro, feriado do Dia da Padroeira, o Santuário Nacional prevê a realização de seis missas em homenagem a nossa senhora. A primeira está marcada para 05h. Às 8h terá início a missa solene e as demais serão celebradas às 10h30, 12h (missa especial das crianças), 14h, 15h (consagração solene), 16h e 18h.