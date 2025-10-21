Festival Gastronômico e Empreendedor atrai 8 mil visitantes

O MasterChef Erick Jacquin durante seu workshop - Foto @correianews

Nem mesmo a chuva impediu o público de experimentar as delícias da Serra da Mantiqueira durante o 1º Festival Gastronômico e Empreendedor de Campos do Jordão. O evento reuniu cerca de 8 mil pessoas na praça de Vila Capivari, onde dez restaurantes apresentaram seus cardápios feitos com produtos típicos da região. Produtores de pães artesanais, doces, queijos, cachaças entre outras iguarias típicas da montanha magnífica também participaram do evento realizado de 16 a 19 de outubro.

O festival foi criado para divulgar a gastronomia como atrativo turístico e também fortalecer negócios no setor de Alimentos & Bebidas. “A Serra da Mantiqueira é um polo gastronômico e o festival vem apresentar o que é produzido na região colocando Campos do Jordão como referência gastronômica”, afirmou Anderson Oliveira, presidente do Grupo Cozinha da Mantiqueira.

Além de atrair o turista pelo paladar, o evento também teve como objetivo fortalecer negócios na área da alimentação com palestras sobre empreendedorismo. Janderson Santos, o "Mago das Vendas”, falou sobre a maximização de resultados e Felipe Bandezan, criador do Funil de Marketing Integrado, mostrou como destravar o crescimento e transformar estratégias de Marketing em negócios lucrativos.

Erick Jacquin foi atração dos workshops

Um dos destaques do evento foi o workshop de Erick Jacquin, jurado do programa MasterChef. Diante de uma multidão, o chef francês apresentou sua masterclass gastronômica. “Achei muito bonito e muito agradável participar de uma festa popular porque, afinal, não tem nada mais popular que comer”, ressaltou Jacquin.

A chef Dayse Paparoto, vencedora do primeiro MasterChef Profissionais, também participou do festival. Ela preparou um nhoque com fondue de parmesão e cogumelo porto belo com tomate e rúcula, um dos pratos mais famosos de seu restaurante, em São Paulo. “É muito legal essa interação com o público, estou muito feliz e espero ser chamada todos os anos”, disse.

Luiza Possi antecipa nova turnê no Festival Gastronômico

Luiza Possi fez pré-estreia da turnê "Romântica" em C. Jordão - Foto @correianews

Além de exaltar a culinária da Mantiqueira, o Festival Gastronômico e Empreendedor também teve uma eclética programação de shows. Luana Camarah foi a representante do Rock and Roll. “Pessoal de Campos sempre me recebe muito bem, feliz demais de estar aqui com vocês”, celebrou a cantora semifinalista do The Voice Brasil.

Luiza Possi trouxe para Campos do Jordão o show “Romantica” ainda inédito no país. Quem assistiu teve o privilégio de conhecer o repertório da nova turnê da artista, cuja estreia será dia 01 de novembro, em São Paulo. “Eu venho com esse show novo pra cá porque eu gosto de cantar em Campos do Jordão, eu me identifico com o público daqui”, revelou a artista.

Também se apresentaram artistas locais como Naluh, Thays Vega, Família Intimidade, Rock 13, entre outros. A banda Os Jonjos abriu o show de Luiza Possi; “Foi uma honra tocar com toda essa estrutura. Fazer parte deste evento com o nosso show é algo marcante para a história da banda.”

Foram quatro dias deliciosos com mais de 30 atrações, incluindo workshops gastronômicos, palestras motivacionais e apresentações musicais. “Evento maravilhoso, com a estrutura de Campos do Jordão merece, com muitos turistas e jordanenses. É o primeiro de muitos”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).