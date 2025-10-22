Halloween ART BBQ promete agitar Campos do Jordão neste sábado com festa temática e música ao vivo

O Halloween ART BBQ chega à sua 5ª edição prometendo uma noite inesquecível em Campos do Jordão. O evento acontece no sábado, dia 25 de outubro, a partir das 22h, reunindo música ao vivo, performances e um ambiente temático no melhor estilo de um Velho Oeste mal-assombrado.

Com uma proposta que une entretenimento, gastronomia e experiência imersiva, a festa é uma das mais aguardadas da Mantiqueira e deve atrair moradores e turistas para um fim de semana cheio de diversão.

A programação musical contará com apresentações de Cris Tavares (@ocinderelo), Thays Vega (@thaysvega) e DJ Robson Nogueira (@djrobsonn), prometendo embalar a noite com muito ritmo e energia. O público é convidado a entrar no clima do evento com uso obrigatório de fantasia, completando a atmosfera única do Halloween mais animado da região.

Os ingressos já estão à venda, com valores de R$120 para mulheres e R$160 para homens. O ingresso inclui petiscos e as bebidas são cobradas à parte. A entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (12) 99666-9777 ou no site www.artbbq.com.br.

Sobre o ART BBQ

Instalado em meio à mata nativa de Campos do Jordão, a poucos minutos do bairro Capivari, o ART BBQ ocupa a sede de um antigo haras e oferece um espaço diferenciado para quem busca gastronomia, hospedagem temática e experiências únicas.

O complexo conta com o ART Lodge, que oferece chalés e suítes com ambientação inspirada no Texas, além de restaurante com cardápio autoral e ambiente acolhedor. O local funciona para almoço das 12h às 17h e jantar das 19h às 23h.

Mais detalhes podem ser acompanhados pelo perfil @artbbqcamposdojordao no Instagram ou pelo WhatsApp (12) 99666-9777.