Multivacinação continua no Estado de São Paulo até 31 de outubro

Sarampo e HPV estão entre as vacinas disponíveis - Foto Governo de SP

Após o “Dia D” realizado no último sábado, 18/10, O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, decidiu manter a campanha de multivacinação até o final de outubro. Todas as vacinas que fazem parte do calendário anual estão disponíveis para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e, consequentemente, reduzir o risco de doenças infecciosas, já que as vacinas estimulam o sistema imunológico reforçando as defesas do organismo.

São mais de 30 vacinas, entre elas as que previnem sarampo, caxumba, rubéola, HPV e dengue. Mesmo com certificado de erradicação emitido em 2024, a vacinação contra o sarampo terá atenção especial devido ao crescimento de casos em países como Argentina, Bolívia, México, Estados Unidos e Canadá. O objetivo é evitar o reaparecimento da doença.

Adolescentes de 15 a 19 anos também podem tomar a vacina contra o HPV, vírus causador de vários tipos de câncer, principalmente o de colo do útero. No Estado de São Paulo, a cobertura vacinal está em 80,2%, índice abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que deseja atingir 90% do público-alvo até 2030. Para uma ação mais efetiva, o ideal é que a vacina seja aplicada antes do início da vida sexual.

Há um portal na internet para tirar dúvidas sobre a vacinação. “O portal foi criado a partir das principais perguntas feitas pelas pessoas na internet. Ele ajuda a esclarecer dúvidas sobre vacinas de crianças, adolescentes, adultos e idosos. O objetivo é ampliar o acesso à vacinação e diminuir o risco de circulação das doenças imunopreveníveis”, reforça Lígia Nerger, diretora de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde.

Para acessar o portal, basta clicar aqui. As multivacinas são ofertadas em todas as unidades básicas da rede estadual e municipal de saúde até dia 31 de outubro.