Observação de aves chega pela primeira vez ao Museu e Auditório

Quem na infância nunca jogou Super Trunfo? Em outubro você poderá relembrar a brincadeira explorando o universo das esculturas de Felícia Leirner. Em vez de carros e motos, as cartas trazem fotos de suas obras, uma maneira lúdica de conhecer o atrabalho da artista.
Esta é apenas uma das atividades previstas para o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro, que trazem também shows musicais, oficinas, exposições e até uma expedição para observação de pássaros. Confira a seguir a programação e bom divertimento!
Super Trunfo com obras de Felícia Leirner
O famoso jogo foi adaptado com as obras da artista. Em cada carta, informações sobre as esculturas e os locais onde Felícia já realizou exposições. É a chance de aprender sobre a vida e a obra de Felícia Leirner de uma forma lúdica e divertida.
Dias: 4, 5, 12, 25 e 26 de outubro
Horário: das 9h às 17h
Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (gratuita aos domingos)
Passarinhada da Primavera
Além de estação das flores, a primavera também marca o início do período reprodutivo da avefauna na Mantiqueira. As espécies cantam mais alto e suas plumagens ficam muito mais vibrantes. Para testemunhar esse espetáculo da natureza, o Museu e Auditório promovem pela primeira vez uma atividade de observação de pássaros conduzida pelo biólogo e ornitólogo Douglas Santos. Inscrições pelo telefone (16) 98242-0999. São apenas 35 vagas
Data: 11 de outubro
Horário: às 8h
Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50
Oficina “Print Botânico”
Sabia que é possível utilizar flores e folhas para tingir desenhos em tecido? Essa técnica é chamada de impressão botânica. As plantas sofrem uma compressão e transferem suas formas e pigmentos naturais criando figuras incríveis. São 10 vagas e as Inscrições estão abertas no telefone (16) 98186-0365.
Data: 11 e 18 de outubro
Horário: às 11h e às 15h
Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50
Atrações musicais e culturais também estão previstas para outubro
Música
Domingo Musical: “Coral da SEA”
Data: 12 de outubro, às 11h
Oficinas
“Oficina Circense”
Data: 14 de outubro, às 14h
Oficina de Confecção de Caderno Cartonero
Data: 15 de outubro, às 14h
Encontro com Artes:
Oficina de Giz Pastel com Pigmentos Naturais
Data: 16 de outubro, às 14h
“As Peripécias do Mímico Andarilho”
Data: 21 de outubro, às 15h
“Clubinho Gráfico”
Data: 22 de outubro, às 15h
Exposição
“Asas da Mantiqueira: Aves de Campos do Jordão”
Data: 24 de outubro, às 15h
Quem não puder comparecer presencialmente também tem a chance de curtir a programação virtual
Curiosidades do Museu e Auditório
Datas: 8, 15, 22 e 28 de outubro, às 18h, nas redes sociais
Família no Museu Virtual
Print Botânico
Data: 21 de outubro, às 18h, nas redes sociais
Super Trunfo virtual – Obras de Felícia Leirner
Data: 28 de outubro, às 18h, nas redes sociais
O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Abertos de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação) Outras informações no fone: (12) 3512-2508