Parque Bambuí oferece entrada gratuita a professores durante a Semana do Saco Cheio em Campos do Jordão

O Parque Bambuí, um dos destinos mais encantadores de Campos do Jordão, preparou uma homenagem especial aos educadores. Em comemoração ao Dia dos Professores e à Semana do Saco Cheio, o parque oferecerá entrada gratuita aos professores nos dias 15 e 17 de outubro. Para garantir o benefício, basta apresentar um comprovante profissional na recepção.

A iniciativa celebra a importância dos profissionais da educação e convida os visitantes a desfrutarem de um ambiente que une natureza, arte, cultura e gastronomia em um só lugar. Inaugurado em 2023 e pertencente ao Hotel Toriba, o Parque Bambuí está localizado na região do Alto Lajeado e ocupa uma área de 336 mil m², cercada por lagos, bosques e trilhas com paisagismo assinado pela renomada Rosa Kliass, considerada a “dama do paisagismo brasileiro”.

Entre os destaques, está o passeio na Maria Fumaça centenária, fabricada pela Baldwin Locomotive Works há mais de 100 anos. Totalmente restaurada, a locomotiva é um verdadeiro símbolo histórico que oferece aos visitantes uma experiência única e nostálgica, percorrendo trechos de natureza exuberante dentro do parque.

A gastronomia também é um atrativo à parte. O complexo abriga o restaurante Casa Bambuí, comandado pela chef Anouk Migotto, com cardápio especial de primavera; a cervejaria artesanal Gärd Bambuí; a chocolateria Ybá Bruno Alves Chocolatier, com degustações aos fins de semana; e o Empório Manacá, que valoriza produtos regionais e o artesanato local.

O Parque Bambuí também é um verdadeiro museu a céu aberto. Em meio às trilhas e jardins, o visitante se depara com esculturas de grandes artistas nacionais e internacionais, como Eduardo Srur, Rafael Brancatell, Luciano e Rodrigo Bittencourt e Christian Soucaret. Obras como Voo dos Pássaros, Elefante Bambuí e Orquídeas do Lago se integram à paisagem natural, transformando o passeio em uma experiência sensorial e inspiradora.

Com o lema “O melhor de Campos num só lugar”, o Parque Bambuí representa o equilíbrio perfeito entre lazer, cultura e bem-estar. Um convite para relaxar, se inspirar e celebrar a profissão de quem transforma vidas através do conhecimento.

Serviço – Parque Bambuí

Endereço: Rua Fausi Rachid, 871 – Jardim Toriba, Campos do Jordão

WhatsApp: (12) 99632-8449

Site: www.parquebambui.com.br

Horário de funcionamento

Segunda a quinta: das 10h às 17h

Sexta a domingo e feriados: das 9h às 17h

(Entrada permitida até as 16h30)

Ingressos

Entrada geral: R$ 50 por pessoa

Passeio de Maria Fumaça: R$ 25 por pessoa

Professores: entrada gratuita nos dias 15 e 17 de outubro, mediante apresentação de comprovante profissional.