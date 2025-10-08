Conteúdo oferecido por:

Sem vetos, prefeito Caê sanciona a lei que cria a Taxa de Preservação Ambiental

Próximos passos serão criar comissão fiscalizadora e abrir licitação para contratação da empresa gestora do sistema de cobrança

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 08/10/2025 18:16
Arrecadação inicial deve chegar a R$ 30 milhões por ano - Foto @correianews

O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Caê) sancionou a Taxa de Preservação Ambiental (TPAM) na íntegra, sem nenhum veto de emendas apresentadas pelos vereadores. Por decreto, o prefeito deverá criar nos próximos 90 dias uma Comissão Permanente de Deliberação para fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados. 11 membros serão nomeados, sendo um do Poder Legislativo, cinco do Poder Executivo e cinco representantes da sociedade civil.

Também nos próximos três meses deverá ser aberta a licitação para contratar a empresa responsável pela gestão do sistema de cobrança e definição da tecnologia empregada. A expectativa é que a TPAM entre em vigor no segundo semestre de 2026 com arrecadação anual estimada em R$ 30 milhões

Somente veículos licenciados fora de Campos do Jordão terão de pagar a taxa ambiental. A cobrança será por dia de permanência na cidade e os valores variam de acordo com o tipo de veículo com base na Unidade Fiscal Jordanense (UFJ) fixada atualmente em R$ 6,67. Confira a tabela:

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Motocicletas, motonetas, triciclos e quadricilhos – 1,0 UFJ = R$ 6,67

Automóveis – 2,0 UFJs = R$ 13,34

Caminhonetes – 3,0 UFJs = R$ 20,01

Vans – 7,5 UFJs = R$ 50,02

Micro-ônibus – 15 UFJs = R$ 100,05

Ônibus – 25 UFJs = R$ 166,75

Caminhões – 6,0 UFJs até 4 eixos = R$ 40,02. Acima de 4 eixos acrescenta-se mais 2,0 UFJs a cada eixo adicional.

Veículos de Santo Antônio do Pinhal-SP, São Bento do Sapucaí-SP, Pindamonhangaba-SP, Guaratinguetá-SP, Piranguçu MG, Brasópolis MG, Itajubá MG e Wenceslau Braz MG estão isentos da cobrança. Também não vão pagar a taxa pessoas com deficiência, autistas, turistas com casas de veraneio na cidade, trabalhadores que moram fora, incluindo profissionais autônomos, veículos de passagem, ambulâncias, carros oficiais, carros fortes e veículos fúnebres. A forma de cadastramento ainda será definida e amplamente divulgada para que os grupos possam solicitar o benefício.

O dinheiro arrecadado com a TPAM deverá ser obrigatoriamente investido em nove itens:

1 - Despesas com administração do sistema;

2 - Infraestrutura ambiental;

3 - Manutenção e preservação dos locais turísticos;

4 - Preservação dos ecossistemas naturais;

5 - Regulação de áreas de preservação permanente sujeitas a visitação;

6 - Projetos de educação ambiental;

7 - Limpeza e conservação de áreas protegidas; 

8 - limpeza publica e saneamento;

9 - Manutenção da coordenadoria de zoonose

10% da arrecadação, no mínimo, deverá ser usada para abater a taxa de lixo paga anualmente pela população. 10% também é o índice mínimo para investimentos em projetos de universalização de água e esgoto, e 5% deverá ser destinado a projetos de prevenção a enchentes e deslizamentos.

Serviços de poda, construção e manutenção de banheiros públicos (uma necessidade histórica na cidade), limpeza de rios e lagos, controle de pragas e vetores, bem-estar animal, manutenção de fontes e construção de área para o despejo de dejetos dos ônibus de turismo também serão pagos com recursos da TPAM.

Links Patrocinados

Pousada Cheverny
Todas as suítes dispõem de aquecimento, cama tipo Box Spring King, frigobar, TV LCD e...
Cacerola Restaurante
Aprecie a gastronomia do Cacerola Restaurante em Campos do Jordão. Receitas internaci...
Pousada Campos de Provence
Uma Pousada Especial localizada em Capivari a 4 quadras do Centrinho Turístico. Ofere...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos