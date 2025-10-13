Setur-SP promove atrativos paulistas em Miami e Nova York e reforça presença internacional do turismo paulista

O turismo de São Paulo ganha novos horizontes com a participação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP) em mais uma etapa internacional do roadshow “Meu Destino é São Paulo”, que acontece entre os dias 14 e 16 de outubro, nas cidades de Nova York e Miami, nos Estados Unidos — país que hoje lidera o ranking de visitantes estrangeiros que viajam ao Estado.

A ação, realizada em parceria com o Visite São Paulo Convention Bureau (VSPCB), tem como objetivo apresentar o potencial turístico paulista a agentes de viagens e operadores norte-americanos, ampliando o intercâmbio e o fluxo de turistas internacionais. O evento também reforça a imagem de São Paulo como a principal porta de entrada do Brasil, destacando seus destinos, experiências e infraestrutura de alto padrão.

Durante o roadshow, Ana Clemente, coordenadora de Turismo da Setur-SP, apresentará o vasto leque de segmentos que fazem de São Paulo um destino completo. Entre os temas abordados estão o afroturismo, com roteiros temáticos espalhados por diversas regiões do Estado; o turismo pedagógico; e o turismo cultural e gastronômico, que inclui as tradicionais fazendas de café do interior paulista.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Também serão destacados destinos como o Vale do Ribeira, referência em ecoturismo e turismo de aventura, e a capital paulista, reconhecida mundialmente por sua gastronomia, vida cultural intensa e eventos internacionais. O turismo esportivo, com destaque para as Rotas do Futebol SP, integra a programação, reforçando a diversidade das experiências que o Estado oferece.

Segundo Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, essas ações de promoção internacional têm contribuído diretamente para o aumento no número de visitantes estrangeiros:

“Já colhemos os frutos do trabalho realizado nos últimos anos. O crescimento no fluxo internacional comprova que São Paulo é o destino mais procurado por turistas estrangeiros no Brasil. Nosso compromisso é continuar divulgando o que o Estado tem de melhor, fortalecendo o turismo e a economia paulista.”

De acordo com dados da Embratur, entre janeiro e setembro de 2025, São Paulo recebeu mais de 2 milhões de visitantes estrangeiros, sendo 318 mil provenientes dos Estados Unidos, o que representa 15,8% do total — superando até mesmo a Argentina.

O primeiro evento ocorre em Nova York, no dia 14, com a presença de Ana Clemente, Aline Moretto (diretora de Promoção) e Taciane Oliveira (diretora de Relacionamento) do VSPCB. Em Miami, no dia 16, o grupo contará também com Fabio Zelenski, diretor de Marketing e Inovação do Visite São Paulo, que conduzirá as capacitações e rodadas de negócios.

Com essa nova etapa, a Setur-SP consolida um ciclo de ações estratégicas de promoção internacional, que neste ano já incluiu participações em eventos como a FIT Argentina, BTL Lisboa, Fitur Madrid, IFTM TopResa Paris e Seatrade Global Cruises Miami. O objetivo é fortalecer o posicionamento do Estado como destino turístico completo — que reúne lazer, negócios, cultura e natureza — e reafirmar São Paulo como uma das principais vitrines do turismo brasileiro no exterior.