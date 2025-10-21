Treinamentos do Mapa para fiscalização com drones já capacitaram 850 participantes em todo o Brasil

Campos do Jordão, outubro de 2025 – O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) vem ampliando o uso de tecnologias na fiscalização agropecuária e alcança uma marca expressiva: 850 pessoas já capacitadas em operação de drones. A previsão é que o número ultrapasse mil participantes até o final de 2025, consolidando o programa como uma das principais iniciativas de modernização da Defesa Agropecuária no país.

O projeto foi lançado em 2023, por meio da Divisão de Aviação Agrícola do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, com apoio da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária de São Paulo (SFA-SP). Desde então, o treinamento tem formado servidores e, mais recentemente, passou a ser aberto também a profissionais e cidadãos interessados, ampliando o alcance e o impacto da iniciativa.

O curso foi um dos finalistas do Prêmio Ceres 2025, premiação do Mapa que reconhece projetos inovadores e de alto impacto na administração pública. O programa se destacou pelo uso estratégico de drones como ferramenta de fiscalização e gestão, combinando eficiência, segurança e sustentabilidade.

De acordo com o superintendente de Agricultura e Pecuária em São Paulo, Estanislau Steck, o treinamento representa um divisor de águas na atuação do ministério. “É importante destacar o princípio inovador do projeto, pois no Mapa ainda não havia conhecimento voltado para o uso de drones na fiscalização. A iniciativa impulsionou o uso da tecnologia nas áreas da Defesa Agropecuária, garantindo mais precisão, transparência e segurança nas ações em campo”, afirmou.

As primeiras turmas presenciais ocorreram em Campinas e Botucatu (SP), em 2023, reunindo 102 servidores em quatro grupos diferentes. O conteúdo envolveu aulas teóricas remotas e práticas em campo, com certificação emitida pela Escola Nacional do Agronegócio (Enagro). Desde então, o programa passou a contar com turmas em diversos estados, formando multiplicadores e ampliando o acesso ao material didático, que está disponível também para outros órgãos públicos e para a sociedade civil.

Na prática, o uso dos drones tem se mostrado fundamental em várias frentes da Defesa Agropecuária, como:

Fertilizantes: inspeções em plantas industriais e amostragem de produtos a granel;

inspeções em plantas industriais e amostragem de produtos a granel; Agrotóxicos: apoio em operações contra produtos ilegais em propriedades rurais;

apoio em operações contra produtos ilegais em propriedades rurais; Sementes e mudas: mapeamento de campos de produção e viveiros;

mapeamento de campos de produção e viveiros; Área animal: identificação de rebanhos e criatórios;

identificação de rebanhos e criatórios; Orgânicos: auditorias e verificações de insumos proibidos;

auditorias e verificações de insumos proibidos; Aviação agrícola: análise de deriva e fiscalização de pátios de descontaminação;

análise de deriva e fiscalização de pátios de descontaminação; Sanidade vegetal: levantamentos e monitoramentos de pragas.

Os resultados têm sido amplamente positivos. Segundo os participantes, o curso abriu novas perspectivas para o uso de tecnologias de georreferenciamento e monitoramento remoto, além de fortalecer a integração entre áreas técnicas e administrativas. As imagens e vídeos capturados pelos drones também têm sido utilizados como provas materiais em processos de fiscalização, ampliando a confiabilidade das ações do Mapa.

Com o sucesso do programa, o treinamento em drones já é considerado uma ferramenta estratégica de transformação digital na agricultura e na gestão pública, reafirmando o compromisso do Mapa com a inovação, a eficiência e a transparência.