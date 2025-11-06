Árvore que ameaçava cair é cortada às pressas em Campos do Jordão

A tipuana ficava perto do COI, em Abernéssia - Foto Defesa Civil

Uma tipuana localizada em Vila Abernéssia precisou ser cortada com urgência após a Defesa Civil constatar risco iminente de queda. “A árvore estava apodrecida. Um galho, inclusive, acabou caindo de madrugada justamente por causa do apodrecimento”, disse José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil

A espécie exótica com risco iminente de queda ficava na Avenida Januário Miráglia, 1384, próximo ao Centro de Operações Integradas (COI). Além de podre, o tronco também estava infestado de formigas e cupins, comprometendo sua estabilidade e colocando em risco a segurança de pedestres e do trânsito de veículos. As secretarias de Meio Ambiente e Serviços Urbanos foram acionadas e fizeram a supressão.

A tipuana é uma espécie exótica conhecida pelo rápido crescimento. Sua copa pode alcançar até 25 metros de altura, o que frequentemente interfere na fiação elétrica. Além disso, as raízes costumam romper calçadas, dificultando a circulação de pedestres.

Uma outra árvore próxima do COI tmbém será vistoriada pela Defesa Civil, mas como ela abriga um ninho de sabiá, a análise só será feita após o nascimento dos filhotes.