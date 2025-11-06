Conteúdo oferecido por:

Arena Freestyle: um show de saltos radicais e solidariedade em Campos do Jordão

Evento inédito vai sediar a final do Brasileiro de Motocross Freestyle; ingressos serão trocados por panetones que serão doados ao Fundo Social da cidade

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 05/11/2025 22:20
Arena Freestyle será montada no Tênis Clube - Foto @correianews

Vem aí o Arena Freestyle, um dos maiores eventos de acrobacias sobre duas rodas do país com a participação dos principais pilotos do Brasil e do exterior na final do Campeonato Brasileiro da modalidade. “Campos do Jordão já sediou o Mundial de Motocross 250cc na década de 1980. É uma cidade que tem tradição nesse tipo de evento e estamos muito felizes em poder trazer o freestyle para cá”, afirmou Carlos Romagnolli, organizador da competição.

A prova está marcada para o dia 13 de dezembro, no Tênis Clube de Campos do Jordão. Já confirmaram presença os maiores nomes da modalidade, como Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro, e Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip. Também vão competir Diego Dias, Gian Bergamini e Kleber Mazzone. Outro destaque é Jeff Campacci, campeão brasileiro de 2023. “Tenho uma pista particular onde repito mais de 200 vezes cada salto, com muita técnica e seriedade”, revelou.

As atrações internacionais ficam por conta do japonês Taka Higashiro, tricampeão do X Games, e do canadense Billy John, que prometem elevar o nível técnico da disputa. Após a competição, todos os pilotos participarão de um grande show com saltos de tirar o fôlego.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

A estrutura montada no Tênis Clube será completa, com arquibancadas, camarotes, posto médico, praça de alimentação e quatro painéis de LED gigantes que exibirão as manobras em vários ângulos.

Ingresso solidário

O evento começa às 14h com expectativa de atrair três mil pessoas. Quem quiser assistir de perto as manobras vai poder trocar o ingresso por um panetone, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. “Essa parte social é o que mais me alegra. Arrecadar três mil panetones para famílias carentes é a cereja do bolo. Estou muito feliz com o evento”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

Serviço

Arena Freestyle – Final do Campeonato Brasileiro de Motocross Estilo Livre
Data: Sábado, 13 de dezembro
Hora: A partir das 14h
Local: Tênis Clube de Campos do Jordão – Av. Paulo Ribas, 76, Capivari

Links Patrocinados

Pousada Annecy
A apenas 400 metros do centro de Capivari, a Pousada Annecy reúne charme e sofisticaç...
Restaurante Mercearia Campos
Destino certo da boa comida, ambiente agradável e descontraído. Cardápio variado e ót...
ART BBQ – Restaurante
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Show – Mamma Mia & Disco Dance, com a Cia. Minaz

Show – Mamma Mia & Disco Dance, com a Cia. Minaz

No dia 7 de novembro, o palco do Auditório Claudio Santoro recebe o espetáculo “Mamma Mi...

Quando: 07/11/2025
Show: Onde o Natal acontece II

Show: Onde o Natal acontece II

Quando: 07/11/2025
Videoarte – A Caminhada

Videoarte – A Caminhada

Exibição imperdível em Campos do Jordão!Prepare-se para uma experiência sensorial e poét...

Quando: 08/11/2025
Carde – Cortejo de Natal II

Carde – Cortejo de Natal II

Quando: 08/11/2025
37º Festival da Viola

37º Festival da Viola

Estão abertas as inscrições para o 37º Festival da Viola – José Correia Cintra, Campos d...

Quando: 13/11/2025
Dança – Dom Quixote I

Dança – Dom Quixote I

Quando: 14/11/2025