Arena Freestyle: um show de saltos radicais e solidariedade em Campos do Jordão

Arena Freestyle será montada no Tênis Clube - Foto @correianews

Vem aí o Arena Freestyle, um dos maiores eventos de acrobacias sobre duas rodas do país com a participação dos principais pilotos do Brasil e do exterior na final do Campeonato Brasileiro da modalidade. “Campos do Jordão já sediou o Mundial de Motocross 250cc na década de 1980. É uma cidade que tem tradição nesse tipo de evento e estamos muito felizes em poder trazer o freestyle para cá”, afirmou Carlos Romagnolli, organizador da competição.

A prova está marcada para o dia 13 de dezembro, no Tênis Clube de Campos do Jordão. Já confirmaram presença os maiores nomes da modalidade, como Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro, e Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip. Também vão competir Diego Dias, Gian Bergamini e Kleber Mazzone. Outro destaque é Jeff Campacci, campeão brasileiro de 2023. “Tenho uma pista particular onde repito mais de 200 vezes cada salto, com muita técnica e seriedade”, revelou.

As atrações internacionais ficam por conta do japonês Taka Higashiro, tricampeão do X Games, e do canadense Billy John, que prometem elevar o nível técnico da disputa. Após a competição, todos os pilotos participarão de um grande show com saltos de tirar o fôlego.

A estrutura montada no Tênis Clube será completa, com arquibancadas, camarotes, posto médico, praça de alimentação e quatro painéis de LED gigantes que exibirão as manobras em vários ângulos.

Ingresso solidário

O evento começa às 14h com expectativa de atrair três mil pessoas. Quem quiser assistir de perto as manobras vai poder trocar o ingresso por um panetone, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. “Essa parte social é o que mais me alegra. Arrecadar três mil panetones para famílias carentes é a cereja do bolo. Estou muito feliz com o evento”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

Serviço

Arena Freestyle – Final do Campeonato Brasileiro de Motocross Estilo Livre

Data: Sábado, 13 de dezembro

Hora: A partir das 14h

Local: Tênis Clube de Campos do Jordão – Av. Paulo Ribas, 76, Capivari