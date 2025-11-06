Fim de semana musical no Auditório Cláudio Santoro movimenta Campos do Jordão

Campos do Jordão recebe neste fim de semana uma programação musical especial que promete encantar moradores e visitantes. O Auditório Cláudio Santoro, um dos principais espaços culturais da Serra da Mantiqueira, será palco de três apresentações promovidas pela Cia. Minaz, dentro do programa Encontros com Arte.

Sexta-feira: “Mamma Mia & Disco Dance” abre o fim de semana com clima retrô

A programação começa na sexta-feira, 7 de novembro, às 20h, com o espetáculo “Mamma Mia & Disco Dance”, que promete uma noite vibrante repleta de nostalgia. Inspirado nos grandes sucessos do grupo sueco ABBA e nos clássicos da era disco, o show apresenta figurinos reluzentes, iluminação colorida e interpretações cheias de energia.

No repertório, estão hits que marcaram época, como Super Trouper, Dancing Queen, It’s Raining Men, Macho Man e I Will Survive. Com um elenco de vozes solistas e banda da Cia. Minaz, a produção leva o público a reviver o clima das discotecas dos anos 1970, em uma celebração alegre e contagiante.

Com mais de três décadas de trajetória, a Cia. Minaz é reconhecida por sua excelência artística e pelo trabalho de formação de público e artistas, tornando a música acessível a diferentes gerações.

Sábado: “O Barbeiro de Sevilha” leva a ópera de Rossini ao palco

No sábado, 8 de novembro, às 20h, o Auditório Cláudio Santoro se transforma em palco para uma das óperas mais conhecidas do compositor Gioachino Rossini: “O Barbeiro de Sevilha”. A montagem da Cia. Minaz, em formato de Ópera Estúdio, apresenta uma leitura divertida e criativa da obra, preservando sua essência cômica e musical.

A história acompanha o romance entre o Conde Almaviva e Rosina, que tentam viver seu amor com a ajuda do astuto barbeiro Fígaro, enfrentando os obstáculos impostos pelo ciumento Dr. Bartolo e pelo intrigante Dom Basílio. Nesta versão, o próprio Rossini aparece como personagem, conduzindo o enredo de forma interativa e bem-humorada.

O espetáculo reúne solistas e coro da Cia. Minaz, com orquestra sob regência do maestro Ozório Christovam, direção artística de Gisele Ganade, direção cênica de André Cruz, e cenários e figurinos assinados por Renato Andrade. A produção é parte do esforço contínuo de democratizar o acesso à ópera e despertar novos apreciadores do gênero.

Domingo: Quarteto de Cordas Minaz encerra a programação com concerto matinal

Encerrando o fim de semana, no domingo, 9 de novembro, às 11h, o Auditório Cláudio Santoro recebe o Quarteto de Cordas Minaz, em um concerto dedicado à música de câmara. Formado por Anderson Oliveira e Adrean Rodrigues (violinos), William Rodrigues (viola) e Pedro Pasqualatto (violoncelo), o grupo apresenta um repertório eclético que combina obras tradicionais com arranjos contemporâneos.

A proposta é oferecer uma experiência musical refinada, destacando a sonoridade e a sensibilidade dos instrumentos de cordas. Com a acústica privilegiada do auditório e o cenário natural de Campos do Jordão, o concerto promete um momento de harmonia entre arte e natureza, ideal para quem busca inspiração e tranquilidade.

Tradição e cultura em meio à natureza

Localizado no Alto da Boa Vista, o Auditório Cláudio Santoro é reconhecido por sua arquitetura singular e acústica de excelência, sendo palco de importantes eventos culturais ao longo do ano, como o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Integrado ao Museu Felícia Leirner, o espaço reforça o papel da cidade como referência cultural na Serra da Mantiqueira.

As apresentações do programa Encontros com Arte, realizadas pela Cia. Minaz com apoio do Ministério da Cultura, reforçam o compromisso de tornar a música acessível, diversificada e próxima do público, estimulando o intercâmbio entre diferentes expressões artísticas.

Serviço

Programação do fim de semana no Auditório Cláudio Santoro – Campos do Jordão

Sexta-feira (07/11): Mamma Mia & Disco Dance – 20h às 21h15

Sábado (08/11): O Barbeiro de Sevilha – 20h às 21h15

Domingo (09/11): Quarteto de Cordas Minaz – 11h às 12h

Local: Auditório Cláudio Santoro – Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

Entrada: Gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla

Realização: Ministério da Cultura e Cia. Minaz