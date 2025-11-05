Alan Germano entrevista Aref Farkouh e Priscilla Villas Boas sobre o Turismo no Luxo Experience no Hotel Toriba, em Campos do Jordão

Campos do Jordão se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário turístico nacional: o Turismo no Luxo Experience 2025, que acontece entre os dias 16 e 18 de novembro, no tradicional Hotel Toriba. O encontro promete redefinir o conceito de luxo no turismo brasileiro, unindo experiências sensoriais, sustentabilidade e hospitalidade de excelência.

Idealizado pelo empresário Paulo Carneiro, CEO da PS Carneiro & Eventos, o evento chega pela primeira vez à Serra da Mantiqueira após várias edições de sucesso em São Paulo. Em entrevista à NetCamposTV, o anfitrião Aref Farkouh, sócio-proprietário do Hotel Toriba, destacou que Campos do Jordão é o cenário ideal para esse novo momento do turismo de alto padrão.

"O luxo de hoje vai muito além do glamour. Ele está no bem-estar, na natureza e nas experiências únicas que o destino oferece. O ar puro, as florestas, a gastronomia e a arte que temos aqui são parte do verdadeiro luxo contemporâneo", afirmou Aref.

Com mais de 80 anos de história, o Hotel Toriba é um ícone da hotelaria brasileira e reflete a essência da hospitalidade sofisticada. Segundo Farkouh, o evento representa a oportunidade de mostrar na prática o que é excelência em receber.

“Receber bem é gostar de receber. Quem vê o ato de hospedar apenas como uma transação comercial nunca vai atingir a verdadeira arte da hospitalidade”, completou o empresário.

Além das palestras, o Turismo no Luxo Experience 2025 proporcionará vivências exclusivas em locais emblemáticos como o Parque Bambuí e o Aventoriba Lodge, integrando natureza, cultura e bem-estar em experiências imersivas que traduzem o conceito de luxo consciente e autêntico.

O novo luxo e a desconexão como experiência

Durante a entrevista, Priscilla Villas Boas, representante oficial do evento, explicou que o foco do encontro é ajudar profissionais e marcas a compreenderem a nova lógica do turismo de luxo.

“Hoje o verdadeiro luxo está em desacelerar, em viver experiências genuínas e se reconectar com a natureza. O luxo moderno é sobre ser, e não apenas ter”, afirmou.

Ela reforçou que Campos do Jordão simboliza esse novo olhar, especialmente para o público paulista que busca descanso, exclusividade e contato com o ambiente natural.

“Muitos ainda enxergam apenas o centrinho de Capivari, mas a cidade vai muito além disso. Há roteiros de arte, gastronomia e natureza que permitem um verdadeiro detox da rotina frenética das grandes cidades”, destacou Priscilla, que vive há cinco anos em Campos do Jordão.

A programação do evento inclui palestras, degustações, experiências gastronômicas, práticas de yoga e atividades ao ar livre, tudo pensado para envolver os participantes em uma atmosfera de imersão e aprendizado. As vivências começam no domingo, 16 de novembro, às 15h, com degustações de vinhos e azeites da Mantiqueira, e seguem até o almoço de encerramento na terça-feira.

Parcerias e legado

O Turismo no Luxo Experience 2025 conta com patrocínio da Minalba e da Vinícola Thera, além do apoio da Radix Escola de Travel Design, da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) e da Effect Creative House. A Escape Magazine e a Revista Eventos assinam como media partners.

Para Aref Farkouh, o maior legado de encontros como este está na troca de experiências entre os profissionais que movem o setor.

“Mais importante do que o conteúdo das palestras é o networking. É aqui que se reúnem empresários, agentes de viagem e hoteleiros que fazem o turismo de luxo acontecer no Brasil.”

Com um cenário de natureza exuberante, hospitalidade diferenciada e empreendedores comprometidos com a qualidade, Campos do Jordão consolida-se cada vez mais como destino de referência em turismo premium e sustentabilidade.

Serviço

Turismo no Luxo Experience 2025

📍 Hotel Toriba – Campos do Jordão (SP)

📅 16 a 18 de novembro de 2025

🔗 Inscrições: pelo WhatsApp da organização ou diretamente com o hotel