Campos do Jordão terá sistema de sirenes em áreas de risco para reforçar a prevenção contra deslizamentos

A Prefeitura de Campos do Jordão iniciou a implantação de um sistema de sirenes em pontos estratégicos da cidade para alertar moradores em situações de emergência, especialmente durante o período de chuvas fortes. A iniciativa é coordenada pela Defesa Civil municipal e integra o plano de ações preventivas voltadas à redução de riscos de deslizamentos de terra.

Medida preventiva alcançará seis bairros prioritários

O sistema será instalado inicialmente em seis bairros considerados mais suscetíveis a ocorrências desse tipo: Britador, Monte Carlo, Pica-pau, Vila Albertina, Vila Paulista Popular e Vila Santo Antônio. O primeiro equipamento será implantado na Vila Santo Antônio, próximo à caixa d’água da Sabesp, cobrindo também a região do Britador.

A escolha dos locais levou em conta o relevo acidentado, a densidade de moradias e o histórico de movimentação de encostas. O trabalho inclui estudos técnicos para definir o alcance sonoro ideal e o posicionamento de cada sirene, garantindo que o alerta chegue a todas as residências das áreas de risco.

Histórico de deslizamentos na cidade

Campos do Jordão convive há décadas com os efeitos do relevo montanhoso e do regime intenso de chuvas durante o verão. Em diferentes períodos, a cidade registrou ocorrências que serviram de alerta para o fortalecimento das políticas de prevenção.

Nos anos 2000, fortes temporais provocaram deslizamentos em bairros como Vila Albertina e Britador, resultando na interdição de moradias e no deslocamento de famílias. Em 2011, um novo episódio de chuva intensa causou deslizamentos menores em áreas periféricas, reforçando a necessidade de medidas estruturais e de monitoramento contínuo.

Desde então, a Defesa Civil tem intensificado o mapeamento das encostas e promovido campanhas educativas, além de ações conjuntas com o Estado e o Ministério Público para garantir maior segurança à população.

Simulados e mobilização comunitária

A implantação das sirenes será acompanhada de simulados de evacuação e orientação à população. As atividades devem ocorrer ainda neste mês, preparando os moradores para reconhecer os sinais de alerta e seguir rotas seguras em caso de risco iminente.

Também estão sendo criados os NUPDECs — Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil —, formados por voluntários que atuarão como multiplicadores de informação e apoio nas comunidades. Esses grupos terão papel essencial na comunicação rápida com as equipes municipais em eventuais emergências.

Apoio estadual e cronograma de execução

O primeiro equipamento foi fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, enquanto as demais sirenes serão adquiridas com recursos municipais. A expectativa é de que todas as instalações estejam concluídas até a primeira quinzena de janeiro de 2026, dependendo das condições técnicas e do cronograma de testes.

Prevenção como prioridade

Por estar situada a mais de 1.600 metros de altitude e cercada por vales e encostas, Campos do Jordão exige atenção redobrada durante o período chuvoso. A implantação do sistema de sirenes reforça o compromisso do município com a prevenção e a segurança, somando-se às ações de monitoramento de solo e orientação permanente às comunidades mais vulneráveis.

A iniciativa consolida uma política de gestão de riscos que busca equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental e a proteção de vidas — um passo importante para que a cidade mantenha sua condição de destino turístico seguro e sustentável na Serra da Mantiqueira.