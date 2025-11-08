Associação Desportiva de Campos do Jordão celebra dois anos de conquistas e união pelo esporte

A noite desta sexta-feira (7) foi marcada por emoção, gratidão e orgulho durante a comemoração dos dois anos de fundação da Associação Desportiva de Campos do Jordão. O evento reuniu atletas, familiares, apoiadores, autoridades e representantes da comunidade esportiva local para celebrar uma trajetória construída com esforço, dedicação e amor pelo esporte.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Campos do Jordão, do presidente da Câmara Municipal e de diversas autoridades que prestigiaram o momento, reforçando o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Associação em prol do esporte e da juventude jordanense. O encontro também foi uma oportunidade para reafirmar o compromisso conjunto entre o poder público, a comunidade e o terceiro setor na valorização do esporte como instrumento de transformação social.

Fundada com o propósito de promover o desenvolvimento esportivo e social no município, a Associação Desportiva de Campos do Jordão nasceu do sonho de um grupo de apaixonados pela cidade e pelo esporte, que enxergaram na prática esportiva um caminho para transformar vidas. Desde então, a instituição vem ampliando sua atuação em diferentes modalidades, fortalecendo o esporte de base e abrindo novas oportunidades para crianças, jovens e adultos.

Durante a celebração, o clima foi de reconhecimento e esperança. Os discursos ressaltaram os desafios enfrentados nos primeiros anos de atividade, o trabalho voluntário e o comprometimento de todos que contribuíram para que a Associação se tornasse uma referência na cidade. A noite foi também um momento para olhar para o futuro, reafirmando o compromisso com a formação cidadã e com o incentivo à prática esportiva como ferramenta de inclusão e superação.

Em dois anos, a Associação Desportiva consolidou um trabalho que vai muito além dos campos e quadras. O projeto se tornou símbolo de integração social, estimulando o trabalho em equipe, o respeito e o espírito de comunidade. Com o apoio de parceiros locais e do poder público, a entidade tem conseguido realizar campeonatos, eventos beneficentes e ações de incentivo ao esporte educacional, levando o nome de Campos do Jordão a competições dentro e fora da cidade.

Entre as falas da noite, destacou-se o sentimento de pertencimento e o orgulho em ver a Associação crescer. Foi lembrado que cada conquista é resultado da união de esforços, da persistência e da crença no potencial transformador do esporte. A comemoração também homenageou os atletas e colaboradores que, de diferentes maneiras, contribuíram para a consolidação do projeto.

Ao final, o público celebrou com entusiasmo o marco dos dois anos, reforçando a importância de continuar apoiando iniciativas que valorizam o esporte local. A Associação Desportiva de Campos do Jordão segue firme com a missão de formar cidadãos, revelar talentos e inspirar novas gerações a acreditarem que o esporte é, acima de tudo, um caminho de inclusão, disciplina e superação.

Sobre a Associação Desportiva de Campos do Jordão

A Associação Desportiva de Campos do Jordão é uma entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção do esporte e da cidadania. Fundada em 2023, tem como objetivo principal fomentar o desenvolvimento esportivo no município, oferecendo oportunidades de prática e formação em diversas modalidades. Com foco na inclusão social, a instituição atua junto à comunidade local, incentivando valores como respeito, comprometimento e solidariedade.

Ao longo dos últimos dois anos, a Associação tem se consolidado como um importante polo de incentivo ao esporte de base, contribuindo para o fortalecimento do esporte jordanense e revelando talentos que representam Campos do Jordão em competições regionais e estaduais.