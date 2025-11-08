Natal dos Sonhos 2025 movimenta Campos do Jordão com atrações nos dias 8 e 9 de novembro

O clima natalino tomou conta de Campos do Jordão. Neste fim de semana, sábado e domingo, dias 8 e 9 de novembro, a cidade recebe uma programação repleta de encanto e emoção dentro do Natal dos Sonhos 2025, com shows, cortejos e espetáculos gratuitos promovidos pela Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com o Parque Capivari e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

O evento, que segue até 21 de dezembro, transforma a cidade em um grande cenário natalino, unindo música, dança, teatro e iluminação especial em uma das épocas mais encantadoras da Serra da Mantiqueira.

Sábado, 8 de novembro

As atrações de sábado começam pela manhã, no Parque Capivari, com show de Leo Schmidt às 11h, seguido pela animada apresentação da Banda Tardis às 13h, trazendo um repertório diversificado para embalar o público.

Às 15h, as ruas de Campos do Jordão recebem o tradicional Cortejo de Natal do CARDE, um desfile encantador com carros antigos e músicos, que sai da loja do CARDE no centro da cidade e segue até o Parque Capivari, espalhando a magia natalina por todo o percurso.

Encerrando o sábado, às 20h, o palco principal do Parque Capivari apresenta o espetáculo “Onde o Natal Acontece”, uma produção autoral da Fundação Lia Maria Aguiar que reúne alunos e ex-alunos dos núcleos de Dança, Música e Teatro. A montagem celebra o espírito do Natal por meio de coreografias marcantes, canções emocionantes e mensagens de união e esperança.

Domingo, 9 de novembro

O domingo também reserva atrações especiais para toda a família. Às 11h e às 14h, o público poderá assistir ao espetáculo “Celebra em Cena”, que mistura arte, música e emoção em apresentações interativas realizadas no Parque Capivari.

Às 15h, o Cortejo de Natal do CARDE retorna às ruas, repetindo o trajeto festivo do dia anterior — do centro da cidade até o parque — com veículos clássicos decorados, artistas caracterizados e trilhas sonoras natalinas que encantam moradores e turistas.

Encerrando o fim de semana, às 20h, o espetáculo “Onde o Natal Acontece” volta ao palco principal, encerrando a programação com mais uma apresentação vibrante e emocionante, que promete arrancar aplausos e deixar o público no clima da temporada.

Programação segue até dezembro

Durante todo o período do Natal dos Sonhos 2025, o Parque Capivari recebe uma série de espetáculos gratuitos sempre às sextas, sábados e domingos. A programação inclui produções dos núcleos de Dança, Música e Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar, como Dom Quixote, Ecoar e O Filho da Humanidade, além de pocket shows e apresentações itinerantes.

O Morro do Elefante também entra na programação natalina com o DJ Set, que anima as tardes de sábados e domingos, sempre às 15h, criando uma trilha sonora especial para quem visita o local.

Parceria e valorização cultural

O Natal dos Sonhos 2025 é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, da Fundação Lia Maria Aguiar e do Parque Capivari, com o apoio de parceiros locais e regionais. O evento reforça o compromisso da cidade com a promoção da arte, da cultura e do turismo sustentável, oferecendo ao público uma experiência natalina gratuita e inesquecível.

Com uma programação diversificada e envolvente, Campos do Jordão se consolida mais uma vez como um dos destinos natalinos mais encantadores do Brasil, convidando moradores e visitantes a celebrarem juntos a magia do Natal nas montanhas da Serra da Mantiqueira.