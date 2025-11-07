Sábado é o Dia D de prevenção à dengue

Mais de 3 milhões de casos já foram registrados no Estado de SP em 2025 - Foto Divulgação

O verão está próximo, época em que o calor e as chuvas formam o ambiente ideal para a reprodução do aedes aegypti, transmissor da dengue. Por isso, a Secretaria Estadual da Saúde promove neste sábado, 08 de novembro, o Dia D de prevenção à doença com ações educativas para evitar a proliferação do mosquito. O ano ainda não terminou e mais de 3 milhões de casos já foram registrados no Estado de São Paulo, com 1.102 mortes.

“É fundamental mobilizar a sociedade e os municípios neste Dia D. O combate aos criadouros do mosquito exige a união de todos, o que contribui diretamente para a redução dos casos da doença”, explicou Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE). O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância de eliminar possíveis criadouros e, assim, controlar o vetor da doença.

Entre as estratégias estão mutirões de limpeza, visitas domiciliares, palestras em escolas e também em postos de saúde, sempre com distribuição de material informativo. As ações educativas vão continuar durante a semana, entre os dias 10 e 14 de novembro nos 645 municípios paulistas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Mudanças climáticas favorecem a reprodução do mosquito

Apesar de preferir o calor para se reproduzir, estudos já comprovaram que o aedes aegypti é capaz de sobreviver em temperaturas mais amenas. Em Campos do Jordão, por exemplo, cidade turística na Serra da Mantiqueira, o clima frio sempre foi um aliado da prevenção, mas com as mudanças climáticas o mosquito transmissor da doença tem se adaptado a lugares não muito favoráveis. Por isso, a estância também participa neste sábado do Dia D de combate à Dengue.

A ação educativa será realizada na feira livre do polo de estacionamento, em Vila Abernéssia. “Durante a atividade, os profissionais farão orientações aos munícipes sobre medidas de prevenção, eliminação de criadouros e identificação de possíveis focos do aedes aegypti, que além da dengue também transmite Zika e Chikungunya”, explicou Andrea Gonçalves Reis, chefe da Vigilância Epidemiológica.

O objetivo é conscientizar como atitudes simples podem salvar vidas. Entre as recomendações estão manter caixas d’água sempre bem tampadas, eliminar recipientes que possam acumular água de chuva e manter sempre os quintais limpos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Este ano já foram registrados no Estado de São Paulo cerca de 3 milhões de casos de dengue com 1.102 mortes.

Sintomas da dengue

A dengue é uma doença viral e seus sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas articulações, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo. Casos mais graves podem provocar dores abdominais intensas, vômitos e até sangramentos. Por isso, quando surgirem os primeiros sinais é fundamental buscar atendimento médico.

Atualmente o Instituto Butantan desenvolve uma vacina de dose única capaz de imunizar contra os quatro tipos de vírus transmitidos pelo mosquito aedes aegypti. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a vacina obteve 79,6% de eficácia e os dados foram publicados no New England Journal of Medicine. Já o ensaio clínico mostrou 89% de proteção contra o agravamento da dengue. O Imunizante aguarda autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ações vão além do Dia D

As medidas de conscientização em Campos do Jordão não vão se concentrar somente durante a feira livre deste sábado. Ao longo da semana, serão realizadas também orientações nas salas de espera das Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de visitas domiciliares reforçando a importância de eliminar criadouros do mosquito. “A prevenção é a melhor forma de combater a dengue. Contamos com a colaboração de todos para manter nossa cidade livre do mosquito’, reforçou Andrea Reis, chefe da Vigilância Epidemiológica.

Outras informações sobre a dengue podem ser obtidas no site www.dengue100duvidas.sp.gov.br