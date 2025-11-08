Conteúdo oferecido por:

Este sábado, dia 8 de novembro, amanhece com céu nublado e 14 °C em Campos do Jordão

Com o tempo fechado e a umidade do ar elevada, o dia deve seguir com céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 08/11/2025 09:21

Este sábado, dia 8 de novembro de 2025, amanheceu com o clima típico da serra: céu nublado, temperatura em torno de 14 °C e sensação térmica ainda mais baixa nas primeiras horas do dia. A neblina encobriu parte da paisagem, trazendo aquele visual clássico de Campos do Jordão que combina perfeitamente com o frio, o café quente e o aroma de natureza úmida.

Logo pela manhã, o movimento começou no Portal da Cidade, onde turistas e moradores aproveitaram para registrar o cenário — ainda mais bonito com a decoração natalina já instalada. O contraste entre as luzes e enfeites coloridos e o céu acinzentado criou uma atmosfera única, misturando o charme do Natal com o clima introspectivo da montanha.

Com o tempo fechado e a umidade do ar elevada, o dia deve seguir com céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas ao longo da tarde e da noite, segundo as previsões meteorológicas. As temperaturas devem oscilar entre 14 °C e 19 °C, mantendo o ar gelado que faz da cidade um refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e aconchego.

Mesmo sem sol, Campos do Jordão segue encantadora. Entre o som do vento nas araucárias, o vapor que sobe das xícaras de café e o cenário envolto pela neblina, a cidade mostra mais uma vez que cada amanhecer na serra tem sua própria beleza — especialmente em um sábado frio e nublado como este.

