Casa Bambuí abre a agenda para confraternizações de fim de ano

Restaurante também está com programação especial de Natal para as crianças

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 04/11/2025 09:04
Casa Bambuí fica no Parque Bambuí, na região do Alto Lajeado - Foto Douglas Fagundes

O fim de ano já está aí, tempo de celebrar as conquistas de 2025 e calibrar a rota para o ano novo que se aproxima. Como ninguém faz nada sozinho, aproveite para reunir todos que contribuíram para o sucesso em uma confraternização na Casa Bambuí. Localizado no Parque Bambuí, o restaurante já abriu agenda para comemorações.

A chef Anouk Migotto assina o menu especialmente elaborado para as festas de Natal e Ano Novo com receitas que ressaltam o sabor da comida afetiva, desde saladas até o prato principal, sem falar nas sobremesas e também bebidas. As reservas podem ser feitas de segunda a quinta-feira para grupos de 30 a 60 pessoas.

Além de oferecer total infraestrutura para confraternizações, a Casa Bambuí também é opção para o fim de ano das crianças. A chef Anouk Migotto inicou em novembro oficinas de pintura de biscoitos natalinos. A atividade divertida, lúdica e super animada é realizada todas as tardes, a partir das 15h. Tudo de graça!

Parque Bambuí: paraíso na terra

O restaurante fica no Parque Bambuí, um verdadeiro santuário ecológico onde a fauna e a flora típicas da Mantiqueira são o principal atrativo turístico. O lugar possui paisagens paradisíacas, que podem ser exploradas a pé ou de Maria-fumaça, uma locomotiva de 1920 que leva até a porta da Casa Bambuí.

Tem também uma obra de arte extraordinária que leva os visitantes a refletir sobre a importância de proteger as florestas e os animais silvestres. Além da imensa área verde, o lugar possui ainda três lagos que refletem a paisagem ao redor causando um efeito extraordinário! As Águas servem ainda de morada para uma simpática família de patos que adoram interagir com os visitantes.

Anote o endereço: Rua Fausi Rachid, 871, Jardim Toriba, Campos do Jordão. Mais informações pelo WhatsApp (12) 99704-5486. Instagram: @casa.bambui. 

