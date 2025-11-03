Já é Natal em Campos do Jordão

Decoração natalina é um dos destaques da programação - Foto @correianews

Está aberta a temporada do encantamento em Campos do Jordão! Até a chuva parou para Papai Noel abrir oficialmente as festas de final de ano inaugurando a decoração temática com uma carreata que cruzou a cidade.

No portal de entrada, cartão postal da estância, os turistas são recepcionados com um tapete vermelho e muito brilho. O telhado e as laterais do prédio receberam arabescos iluminados, os jardins estão repletos de caixas de presentes, bonecos de neve, árvores de natal, entre outros enfeites. Já a parte frontal ganhou uma túnel de luzes coloridas causando um efeito visual impactante!

Na Praça da Bandeira, em Vila Abernéssia, Além dos balanços, gangorras e escorregadores que fazem a alegria das crianças, uma floresta musical foi instalada em frente à fonte luminosa onde as árvores tocam músicas natalinas o tempo todo. O gazebo também entrou na decoração, algo inédito no Natal dos Sonhos, e virou a sede da Fábrica de Brinquedos de Papai Noel. Um túnel de luzes conecta os dois ambientes transformados em um cenário lúdico e encantador.

Em Vila Capivari, a iluminação natalina tomou conta da praça, que ganhou uma árvore de 16 m altura. Os plátanos foram abraçados por cordões de luzes, as araucárias estão com iluminação especial e a antiga concha acústica recebeu a Casa de Papai Noel, o ponto mais visitado da decoração.

No palco, o coral da Fundação Lia Maria Aguiar abriu a programação cultural. Serão mais de 30 apresentações de música, dança e teatro até dia 21 de dezembro. “A programação traz o espetáculo de dança Dom Quixote, depois o núcleo de música apresenta o Ecoar, concerto infantojuvenil, e para finalizar teremos O Filho da Humanidade, do núcleo de teatro musical, que conta a história de Cristo e traz todo esse espírito natalino”, explicou Vanessa Costa, Diretora da Fundação Lia Maria Aguiar.

No Boulevard Geneve, as tradicionais sobrinhas iluminadas deram lugar aos enfeites artesanais feitos em tricô e crochê. Mas o que realmente chama a atenção é a torre, que pela primeira vez também está iluminada. Na fachada da Igreja de São Benedito, projeções de vídeo mapping exibem filmes natalinos às quartas, sextas e domingos às 19h e 21h. Aos sábados são três sessões: 19h, 21h e 22h30. Em Dezembro, todos os dias haverá projeções.

Serão mais de dois meses de programação com atrações emocionantes, inéditas e inesquecíveis. Segundo o prefeito Carlos Eduardo (Caê), quem subir a serra vai viver uma experiência única e encantadora. “Um Natal maravilhoso, o maior da história de Campos do Jordão, com 15 dias a mais de programação e maior estrutura, mais bonito para receber os turistas e também os jordanenses. Pode esperar que muita coisa boa ainda vem por aí", prometeu o prefeito.