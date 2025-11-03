Início da semana tem clima frio, neblina e chuvas isoladas em Campos do Jordão e em várias áreas do Sudeste

imagem: Karen Castro

As câmeras de monitoramento da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso à cidade, mostram visibilidade reduzida e pistas molhadas. No Portal de Campos do Jordão, o movimento é tranquilo, e o contraste entre o clima cinzento e a decoração natalina já montada anuncia o charme da temporada de fim de ano na serra.

Campos do Jordão: tempo fechado e frio típico da serra

Os termômetros na cidade oscilam entre 14°C e 18°C ao longo do dia, e a sensação térmica pode ser ainda menor durante as pancadas de chuva. O céu encoberto e o ar úmido reforçam o clima serrano, deixando o ambiente ideal para quem busca o charme dos dias frios em meio à natureza.

Apesar das chuvas previstas, os momentos de trégua devem alternar com aberturas curtas de sol. Ainda assim, recomenda-se atenção redobrada em pontos turísticos e trilhas, especialmente nas áreas de altitude e mirantes, onde ventos fortes e descargas elétricas podem ocorrer.

Vale do Paraíba e capital paulista também terão tempo nublado

Nas cidades do Vale do Paraíba, como Taubaté e São José dos Campos, o início da semana será marcado por céu encoberto e pancadas de chuva ocasionais. As temperaturas devem variar entre 19°C e 26°C, com maior probabilidade de chuva durante a tarde e à noite.

Em São Paulo (capital), o clima segue nublado e abafado, com sensação de calor moderado e poucas aberturas de sol. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C, e há baixa probabilidade de chuva forte, embora o tempo continue úmido e carregado.

Panorama do clima na Região Sudeste

O mesmo padrão de instabilidade se repete em diversos pontos do Sudeste nesta segunda-feira.

No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o céu fica carregado e com chuva isolada durante a manhã e a tarde. As temperaturas variam entre 21 °C e 30 °C, e há alerta para ventos moderados no litoral.

Em Minas Gerais, especialmente na Zona da Mata e no sul do estado, o dia segue nublado e com possibilidade de pancadas de chuva, enquanto no Triângulo Mineiro e no norte mineiro o clima é de sol entre nuvens e calor.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a massa de ar úmido que atua sobre o Sudeste deve manter o tempo instável até a metade da semana, com previsão de chuvas fracas e temperaturas amenas em grande parte da região.

Previsão para os próximos dias

Para terça (4) e quarta-feira (5), o Inmet prevê continuidade da instabilidade em Campos do Jordão e no Vale do Paraíba. A chuva deve ocorrer de forma intermitente, com períodos de melhoria no tempo e ligeira elevação nas temperaturas máximas — podendo alcançar 20°C em Campos do Jordão e até 30°C em São José dos Campos e Taubaté.

O clima segue típico do mês de novembro, com umidade alta, nuvens densas e transição gradual para o regime de chuvas mais frequentes na região.

Recomendações para moradores e turistas

Em Campos do Jordão , mantenha atenção aos avisos de tempestade e evite áreas de mata, trilhas ou pontos expostos durante a chuva.

, mantenha atenção aos e evite áreas de mata, trilhas ou pontos expostos durante a chuva. Para quem visita a cidade, a previsão de clima frio e chuvoso combina com atividades em locais cobertos , como cafés, restaurantes e espaços culturais.

, como cafés, restaurantes e espaços culturais. Em Taubaté e São José dos Campos , é indicado evitar deslocamentos longos durante o fim da tarde , quando há maior chance de pancadas de chuva.

e , é indicado , quando há maior chance de pancadas de chuva. Na capital paulista, ainda que o risco de tempestade seja baixo, a umidade elevada e o calor leve mantêm o tempo abafado — bom para atividades urbanas e eventos internos.

📍 Região: Sudeste do Brasil

🌡️ Campos do Jordão: mínima de 14°C | máxima de 18°C | chuva e ventos fortes

🌧️ Taubaté e São José dos Campos: mínima de 19°C | máxima de 26°C | pancadas de chuva

☁️ São Paulo (capital): mínima de 20°C | máxima de 28°C | nublado, abafado e úmido

⚠️ Alerta: risco de tempestade para a Serra da Mantiqueira, válido até o final da manhã de segunda-feira (3)