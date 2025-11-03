Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde abre prazo para envio de propostas até 7 de novembro

Com foco em fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), o fundo disponibiliza R$ 20 bilhões em financiamentos, sendo R$ 10 bilhões liberados ainda em 2025 e o restante previsto para 2026. As condições incluem juros abaixo das taxas de mercado e carência estendida, o que facilita o acesso aos recursos por parte de estados, municípios e entidades do setor.

O que é o FIIS-Saúde e qual seu objetivo

Instituído como parte das iniciativas de investimento público em infraestrutura, o FIIS-Saúde tem como foco apoiar estados, municípios, o Distrito Federal e parceiros privados ou filantrópicos para construir, ampliar e modernizar unidades de saúde, além de adquirir equipamentos e veículos de transporte sanitário. A meta é elevar a capacidade instalada da rede pública, melhorar a qualidade do atendimento e gerar impacto social e econômico nos municípios de todo o país.

A alocação escalonada dos recursos (R$ 10 bi em 2025 e R$ 10 bi em 2026) reflete a priorização imediata de propostas que possam iniciar execução ainda neste ano e dar encaminhamento às melhorias.

Como cadastrar propostas no Transferegov

Os projetos devem ser enviados exclusivamente pelo sistema Transferegov.br.

Veja o passo a passo atualizado:

Acesse o portal e selecione “Transferências Discricionárias e Legais”. Faça login com sua conta gov.br. No menu, clique em “Propostas” e depois em “Seleção PAC”. Informe o código 3600020250107 (FIIS-Saúde). Preencha os campos de beneficiário, CNPJ e valor solicitado. Caso a proposta complemente outra já cadastrada, informe o número e os municípios envolvidos. Anexe os documentos obrigatórios conforme o manual do programa. Após revisão, envie a carta-consulta. O sistema gera um protocolo para acompanhamento.