Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde abre prazo para envio de propostas até 7 de novembro

Gestores públicos de todo o país têm até o dia 7 de novembro de 2025 para cadastrar propostas no Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde (FIIS-Saúde), criado pelo Governo Federal para modernizar e ampliar a rede pública de saúde.

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 03/11/2025 07:05

Com foco em fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), o fundo disponibiliza R$ 20 bilhões em financiamentos, sendo R$ 10 bilhões liberados ainda em 2025 e o restante previsto para 2026. As condições incluem juros abaixo das taxas de mercado e carência estendida, o que facilita o acesso aos recursos por parte de estados, municípios e entidades do setor.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Ministério da Saúde.

O que é o FIIS-Saúde e qual seu objetivo

Instituído como parte das iniciativas de investimento público em infraestrutura, o FIIS-Saúde tem como foco apoiar estados, municípios, o Distrito Federal e parceiros privados ou filantrópicos para construir, ampliar e modernizar unidades de saúde, além de adquirir equipamentos e veículos de transporte sanitário. A meta é elevar a capacidade instalada da rede pública, melhorar a qualidade do atendimento e gerar impacto social e econômico nos municípios de todo o país.

A alocação escalonada dos recursos (R$ 10 bi em 2025 e R$ 10 bi em 2026) reflete a priorização imediata de propostas que possam iniciar execução ainda neste ano e dar encaminhamento às melhorias.

Como cadastrar propostas no Transferegov

Os projetos devem ser enviados exclusivamente pelo sistema Transferegov.br.
Veja o passo a passo atualizado:

  1. Acesse o portal e selecione “Transferências Discricionárias e Legais”.
  2. Faça login com sua conta gov.br.
  3. No menu, clique em “Propostas” e depois em “Seleção PAC”.
  4. Informe o código 3600020250107 (FIIS-Saúde).
  5. Preencha os campos de beneficiário, CNPJ e valor solicitado.
  6. Caso a proposta complemente outra já cadastrada, informe o número e os municípios envolvidos.
  7. Anexe os documentos obrigatórios conforme o manual do programa.
  8. Após revisão, envie a carta-consulta. O sistema gera um protocolo para acompanhamento.

Nesta etapa não é necessário anexar o projeto técnico — apenas os documentos cadastrais e justificativas.

Quem pode participar do FIIS-Saúde

Podem solicitar financiamento:

  • Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta;
  • Instituições filantrópicas;
  • Sociedades de Propósito Específico (SPEs);
  • Organizações Sociais (OSs) com contrato ativo com o SUS;
  • Entidades privadas prestadoras de serviços de saúde pública.

Serão priorizadas propostas habilitadas no PAC Seleções 2023 e 2025, além de projetos vinculados ao programa Agora Tem Especialistas, que busca ampliar o número de profissionais médicos no país.

O que pode ser financiado

Os recursos podem ser aplicados em:

  • Construção, ampliação e modernização de unidades de saúde;
  • Aquisição de equipamentos médicos e assistenciais;
  • Compra de veículos de transporte sanitário, como ambulâncias, vans e embarcações.

As reformas são permitidas apenas quando vinculadas à instalação de equipamentos específicos — como bunkers para aceleradores lineares — ou à ampliação da capacidade instalada.

Impacto e importância

De acordo com o Ministério da Saúde, o FIIS-Saúde representa um avanço na política de investimentos públicos, permitindo que municípios invistam de forma estruturada e sustentável. O programa deve gerar empregos diretos na construção civil, fortalecer o atendimento hospitalar e estimular a economia local.

📅 Prazo final: 7 de novembro de 2025
🔗 Cadastro: Transferegov.br
📍 Fonte: Ministério da Saúde

