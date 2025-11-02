Novembro celebra a Consciência Negra com programação especial no Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão

O mês de novembro chega com uma série de atividades que unem arte, música, educação e reflexão no Museu Felícia Leirner e no Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. Em celebração ao Mês da Consciência Negra, as instituições — vinculadas à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e administradas pela ACAM Portinari — prepararam uma agenda especial que valoriza as matrizes africanas e o diálogo entre cultura e identidade brasileira.

A programação inclui oficinas de percussão, cursos, apresentações musicais, atividades virtuais e a 1ª Mostra Cultural Cláudio Santoro, que homenageia o maestro que dá nome ao auditório — um dos mais importantes nomes da música erudita no país.

Ritmos e ancestralidade na oficina “Tramando Ritmos”

Abrindo o calendário, no dia 2 de novembro (sábado), às 11h, acontece a oficina “Tramando Ritmos”, conduzida pelo mestre Afonsinho Menino. A atividade ensina a construção do xequerê, instrumento tradicional africano amplamente utilizado em ritmos brasileiros como o maracatu e o samba.

Ao final, os participantes são convidados a uma vivência rítmica coletiva, aprendendo técnicas básicas de percussão e refletindo sobre a influência africana na cultura nacional. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do museu — R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia).

“Família no Museu”: arte e criatividade para todas as idades

Nos dias 2 e 3 de novembro, o projeto “Família no Museu” convida visitantes a participarem da oficina “Pintando os instrumentos”, uma atividade lúdica e educativa em que o público poderá personalizar instrumentos musicais e aprender sobre as orquestras e seus sons.

As atividades ocorrem no sábado às 15h e no domingo às 9h e 15h, com entrada gratuita aos domingos.

Domingo Musical: Eric Lujan apresenta o show “Influências”

No domingo, 3 de novembro, às 11h, o Auditório Cláudio Santoro recebe o músico Eric Lujan com o show “Influências”, que faz parte do projeto Domingo Musical. O repertório inclui sucessos de Djavan, Lulu Santos, Jorge Vercillo e Skank, além de composições autorais.

A entrada é gratuita, e a apresentação promete um ambiente leve e intimista, ideal para quem busca cultura e música de qualidade em meio à natureza da Mantiqueira.

Curso gratuito “Introdução à Astronomia”, com João Victor Okido

No dia 7 de novembro (quinta-feira), às 19h, o historiador e astrônomo João Victor Okido conduz o curso “Introdução à Astronomia”, explorando conceitos científicos, curiosidades históricas e técnicas de observação dos astros.

A atividade também aborda o uso de lunetas e o papel da astronomia na formação do pensamento humano.

A participação é gratuita, mediante inscrição antecipada pelo link:

👉 Formulário de inscrição no curso de Astronomia

II Seminário de Educação de Campos do Jordão (SECJO)

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro recebem o II Seminário de Educação de Campos do Jordão (SECJO), promovido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Campos do Jordão, em parceria com as instituições culturais.

Com o tema “Pedagogia, Trabalho e Educação”, o encontro reúne professores e pesquisadores para debater os desafios da formação docente, inclusão e inovação pedagógica. A abertura acontece no dia 8, às 18h30, com palestras e mesas redondas.

Participação gratuita, com programação completa disponível no site:

👉 Site oficial do SECJO – IFSP Campos do Jordão

1ª Mostra Cultural Cláudio Santoro

Entre os dias 12 e 17 de novembro, o espaço sedia a 1ª Mostra Cultural Cláudio Santoro, em homenagem ao maestro e compositor que dá nome ao auditório.

A programação inclui:

🎨 Painel expositivo sobre a vida e obra de Santoro;

🎭 Visitas educativas aos bastidores do auditório;

🎼 Concerto “Além da Composição: As pinturas de Cláudio Santoro”, com a Filarmônica do Vale, no dia 16 de novembro, às 20h.

As atividades são gratuitas e voltadas a todos os públicos.

Outras atividades de novembro

Além das ações presenciais, o público pode acompanhar o projeto “Curiosidades do Museu e Auditório”, publicado às quartas-feiras de novembro (dias 6, 13, 20 e 27), às 18h, nas redes sociais oficiais.

Outros destaques do mês incluem o 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra (dias 21 a 23), o concerto da Orquestra Canto da Viola (dia 22, às 21h), e apresentações especiais em celebração à Consciência Negra, com o grupo Cangoma (dia 23, às 11h) e Família Intimidade (dia 24, às 11h).

O encerramento, no dia 30 de novembro, traz a oficina “Por dentro do viveiro: vasos decorativos”, às 11h e 15h, combinando arte e sustentabilidade.

Um espaço que une arte, natureza e história

Localizado em meio a 35 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, o Museu Felícia Leirner abriga 88 esculturas da artista modernista que dá nome ao local. Ao lado, o Auditório Cláudio Santoro é palco do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, consolidando-se como um dos principais espaços culturais do país.

Mais do que um destino turístico, o complexo é um laboratório vivo de arte e educação, símbolo da integração entre cultura, natureza e conhecimento — valores que refletem a essência de Campos do Jordão como cidade criativa e plural.

Serviço

Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro

📍 Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1880 – Alto da Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

🕘 Terça a domingo, das 9h às 18h (fechado às segundas)

🎟️ Ingressos: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia) | Gratuito aos domingos