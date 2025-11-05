COMTUR apresenta balanço das ações de 2025 e traça novas estratégias para fortalecer o turismo em Campos do Jordão

Na tarde de terça-feira, 4 de novembro de 2025, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Campos do Jordão realizou mais uma reunião ordinária, marcada pela apresentação do relatório de ações da Secretaria de Turismo referente ao segundo semestre e pelas diretrizes que vão nortear o planejamento de 2026. O encontro reuniu representantes do trade, autoridades locais e membros do poder público, reforçando a importância da integração entre o setor público e a iniciativa privada no fortalecimento do destino.

Abrindo a exposição, o presidente do COMTUR, Sidney Isidro, destacou a relevância da articulação regional para ampliar a competitividade de Campos do Jordão no cenário nacional e internacional. Ele ressaltou que o município, isoladamente, tem limitações para atrair turistas estrangeiros, mas ganha grande potencial quando se insere em roteiros integrados que unem a Serra da Mantiqueira, o Santuário Nacional de Aparecida e o Litoral Norte.

“O visitante internacional, especialmente o público argentino e chileno, busca no Brasil o produto ‘praia’. Quando apresentamos uma viagem que combina mar, fé e montanha, criamos um roteiro completo e muito mais atrativo”, pontuou Sidney, enfatizando que essa integração já vem sendo trabalhada em parceria com o Governo do Estado e as cidades vizinhas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Após a fala do presidente, o secretário de Turismo de Campos do Jordão, Fábio Machado Izar, iniciou a apresentação do relatório de ações e resultados da pasta. Ele trouxe à reunião dados atualizados do setor e apresentou o planejamento estratégico que vem guiando o trabalho da Secretaria. Entre os números divulgados, o destaque ficou para o levantamento da Decolar (Despegar), que coloca Campos do Jordão como o segundo destino mais procurado do Estado de São Paulo, com 7% das buscas — ficando atrás apenas da capital paulista, com 58%, e à frente de destinos litorâneos tradicionais.

“Esses números mostram a força da marca Campos do Jordão. Nosso desafio agora é transformar essa visibilidade em comercialização efetiva”, afirmou Izar.

O secretário explicou que o planejamento para 2026 prevê a redução do número de feiras e eventos de promoção, priorizando a conversão comercial por meio do treinamento de agentes e operadoras de turismo. Hoje, Campos do Jordão já figura como produto de prateleira em grandes operadoras nacionais, como CVC e Olympia, e novas negociações estão em andamento.

“Nosso objetivo é capacitar o mercado para vender o destino com profundidade, mostrando não só a cidade, mas tudo o que existe dentro dela — equipamentos turísticos, gastronomia, hospedagem e experiências”, complementou.

Outro ponto central da apresentação foi a integração aérea. O secretário revelou que estão em curso tratativas com companhias de baixo custo, como a Sky Airline, para utilização do aeroporto regional de São José dos Campos, o que poderá ampliar o fluxo de turistas e aumentar o tempo médio de permanência na cidade.

“Hoje, nossa média gira entre 1,8 e 2,1 dias. Quando o acesso é aéreo, essa permanência salta para 5 dias no mercado nacional e pode chegar a 9 dias no internacional. É esse o impacto que buscamos”, explicou.

Os números regionais também impressionam. Somadas, as 14 cidades que compõem o eixo Montanha–Fé–Litoral recebem mais de 26 milhões de turistas por ano, representando cerca de 60% do total do Estado de São Paulo. Sozinha, Campos do Jordão contabiliza aproximadamente 7 milhões de visitantes anuais. “Unidos, nos tornamos um produto turístico de relevância estadual e nacional. Essa visão de conjunto tem sido fundamental para conquistar espaço em programas e linhas de fomento federais e estaduais”, completou Izar.

Entre os destaques do relatório, o secretário citou a criação do Distrito Turístico, voltado especialmente ao turismo rural, que trará novas possibilidades de governança e benefícios fiscais para empreendedores do setor. Também foram apresentadas ações de incentivo ao empreendedorismo local, como a reabertura do Banco do Povo Paulista e a parceria com o Sebrae, voltadas a apoiar pequenos negócios e fomentar o turismo sustentável.

A reunião ainda reforçou a importância do Festival Gastronômico de Campos do Jordão, considerado um sucesso de público e de impacto econômico, e destacou a parceria entre Executivo e Legislativo, que viabilizou recursos para a realização do evento. Segundo o secretário, será elaborado um relatório de resultados para apresentar o impacto do festival aos governos estadual e federal e, assim, pleitear novos investimentos.

Outro tema abordado foi o Natal dos Sonhos 2025, que promete ser a maior edição já realizada, com 67 dias de programação, 42% mais peças decorativas e a inclusão de uma nova praça no circuito natalino. O investimento total do município é estimado em cerca de R$ 800 mil, contemplando estrutura, montagem, segurança e operação.

O secretário destacou a importância da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA), que neste ano realizou um investimento significativo e decisivo para o sucesso do evento, ampliando o impacto cultural, social e turístico do Natal dos Sonhos. “A Fundação tem sido uma parceira fundamental para Campos do Jordão, contribuindo não apenas com recursos, mas com excelência na produção, na curadoria artística e no cuidado com cada detalhe da decoração”, ressaltou Izar.

Além da participação da Fundação, o evento conta também com forte apoio da iniciativa privada, que responde por mais de 90% das ações paralelas e patrocínios. “Esse trabalho conjunto mostra a força do turismo e o comprometimento do setor privado em apoiar o desenvolvimento da cidade”, completou.

O secretário também fez um apelo aos empresários e comunicadores locais para reforçarem a divulgação espontânea nas redes sociais durante o período natalino, estimulando o engajamento orgânico e o orgulho de promover a cidade. “Somos uma das cidades turísticas mais admiradas do Brasil. Precisamos comunicar isso juntos, com orgulho e constância”, declarou.

Entre as próximas ações, foi anunciada a realização de um famtour com 22 assessores de casamento, que estarão em Campos do Jordão entre os dias 11 e 13 de novembro para conhecer espaços e serviços voltados a eventos. O projeto faz parte da estratégia de consolidar o município também como destino para casamentos e experiências premium.

Encerrando a reunião, o presidente Sidney Isidro reforçou a importância da continuidade do diálogo entre o Conselho, a Secretaria e o trade turístico. “O COMTUR tem papel essencial no planejamento do turismo e na união de esforços para que Campos do Jordão siga entre os destinos mais fortes e admirados do Brasil”, concluiu.