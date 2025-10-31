Hotel Fazenda Mazzaropi é eleito o melhor do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2025/2026

O Hotel Fazenda Mazzaropi, localizado em Taubaté, interior de São Paulo, acaba de conquistar o título de melhor hotel fazenda do Brasil, segundo o Prêmio Melhores Destinos 2025/2026. A votação, realizada pelo portal Melhores Destinos, contou com a participação de mais de 20 mil leitores, que avaliaram os principais hotéis rurais do país nos quesitos conforto, gastronomia, lazer infantil e experiência geral.
Com nota média de 4,84, o Mazzaropi superou concorrentes de peso de estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, e reafirma sua posição como um ícone da hotelaria familiar brasileira. O resultado coloca o Vale do Paraíba novamente no mapa dos destinos turísticos de excelência e reforça o protagonismo de São Paulo no segmento de turismo rural.
O que é o Prêmio Melhores Destinos
O Prêmio Melhores Destinos é uma das mais respeitadas votações populares do turismo nacional. A cada edição, leitores de todo o Brasil avaliam hotéis, resorts, companhias aéreas e atrações turísticas em diferentes categorias.
Na edição 2025/2026, a categoria “Hotel Fazenda” destacou empreendimentos que combinam infraestrutura completa, contato com a natureza, atendimento de alto padrão e lazer para todas as idades.
O Hotel Fazenda Mazzaropi conquistou o primeiro lugar com notas impressionantes:
- Conforto: 4,87
- Crianças: 4,86
- Gastronomia: 4,79
Essas pontuações o colocam acima de concorrentes tradicionais, como o Estribo Hotel Estância (RS) e o Flamboyant Hotel & Convention (ES).
Hotel Fazenda Mazzaropi: tradição, conforto e diversão em Taubaté
Estrutura completa e natureza exuberante
Localizado em uma área de mais de 150 mil metros quadrados, o Hotel Fazenda Mazzaropi oferece uma estrutura comparável à de grandes resorts, mas sem perder o charme e o acolhimento de uma típica fazenda do interior.
O complexo conta com:
- Piscinas ao ar livre e cobertas;
- Lago com pedalinho e pesca recreativa;
- Tirolesa, arvorismo e mini-golfe;
- Quadras esportivas e campo de futebol;
- Sauna, spa e academia completa;
- Espaço kids e equipe de recreação premiada.
Esses diferenciais garantem diversão para todas as idades, tornando o Mazzaropi um destino ideal para viagens em família ou férias com crianças.
Gastronomia de fazenda com sabor de interior
O sistema de pensão completa é outro grande destaque do hotel. As refeições são preparadas com ingredientes frescos e receitas que valorizam a culinária do interior paulista.
O cardápio inclui:
- Café da manhã colonial;
- Almoço com pratos típicos e sobremesas caseiras;
- Café da tarde com bolos e quitutes regionais;
- Jantar variado com toques contemporâneos.
A gastronomia do Mazzaropi recebeu nota 4,79, consolidando-se entre as mais elogiadas do país segundo os avaliadores do Prêmio Melhores Destinos.
O legado cultural de Amácio Mazzaropi
Além da excelência em hospitalidade, o hotel carrega uma história única. O espaço foi construído onde funcionavam os estúdios de cinema do lendário ator e cineasta Amácio Mazzaropi, criador do personagem Jeca Tatu.
Hoje, o local abriga o Museu Mazzaropi, que preserva a memória do artista e se tornou uma das principais atrações culturais de Taubaté. Essa herança artística confere à hospedagem um valor simbólico e afetivo que a diferencia de qualquer outro hotel fazenda do país.
Por que o Hotel Fazenda Mazzaropi foi eleito o melhor do Brasil
1. Conforto e qualidade de hospedagem
Com suítes amplas, climatizadas e decoradas com simplicidade elegante, o Mazzaropi alcançou a melhor nota em conforto (4,87) entre os 15 finalistas. O hotel investe constantemente em modernização sem perder a atmosfera acolhedora de casa no campo.
2. Experiência inesquecível para as crianças
As atividades infantis são o coração da experiência. A recreação monitorada funciona diariamente com monitores experientes, garantindo segurança, aprendizado e muita diversão. Não por acaso, o hotel obteve nota 4,86 no quesito “crianças”, a mais alta do ranking.
3. Atendimento e hospitalidade exemplar
A equipe de colaboradores do Mazzaropi é frequentemente citada por hóspedes pela atenção e simpatia. O atendimento personalizado faz com que famílias retornem todos os anos, gerando um alto índice de fidelização.
4. Gastronomia premiada
A pensão completa é um atrativo por si só. A comida servida no Mazzaropi resgata o sabor do fogão a lenha e da mesa farta, com temperos autênticos e refeições variadas que agradam desde as crianças até os paladares mais exigentes.
5. Tradição e reconhecimento contínuo
O Mazzaropi figura entre os melhores hotéis fazenda do Brasil há mais de uma década. A conquista do primeiro lugar em 2025/2026 reafirma sua consistência e excelência em todos os aspectos avaliados.
Impacto para o turismo no Vale do Paraíba
A vitória do Hotel Fazenda Mazzaropi reforça o protagonismo do Vale do Paraíba como um dos principais polos turísticos do estado de São Paulo.
Situado a apenas 135 km da capital paulista, o hotel se beneficia da posição estratégica entre Campos do Jordão e Aparecida, dois destinos turísticos consolidados da região.
Com a conquista, o Mazzaropi atrai ainda mais visibilidade para Taubaté e fortalece o turismo familiar e sustentável do interior paulista.
Ranking completo dos melhores hotéis fazenda do Brasil 2025/2026
- Hotel Fazenda Mazzaropi – Taubaté (SP) – Nota 4,84
- Estribo Hotel Estância – Santo Antônio da Patrulha (RS) – 4,83
- Flamboyant Hotel & Convention – Guarapari (ES) – 4,77
- WoodStone Hotel Fazenda – Gramado (RS) – 4,76
- Hotel Fazenda Santa Bárbara – Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) – 4,74
- Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira – Virgínia (MG) – 4,72
- Cerro Azul Hotel Fazenda – Capão Alto (SC) – 4,69
- Hotel Fazenda Vista Alegre – Soledade de Minas (MG) – 4,68
- Fazzenda Park Hotel – Gaspar (SC) – 4,65
- Ózera Hotel Fazenda – Prudentópolis (PR) – 4,57
- Hotel Fazenda Gamela Eco Resort – Cantagalo (RJ) – 4,53
- Arraial do Conto – Cordisburgo (MG) – 4,49
- Hotel Fazenda Areia que Canta – Brotas (SP) – 4,44
- Hotel Fazenda São João – São Pedro (SP) – 4,42
- Hotel Fazenda Campo dos Sonhos – Socorro (SP) – 4,41
O resultado confirma a diversidade do turismo rural brasileiro, com forte presença das regiões Sudeste e Sul, responsáveis por 13 das 15 posições no ranking.
Dicas para planejar sua estadia no Hotel Fazenda Mazzaropi
- Melhor época para visitar: em qualquer época, mas principalmente, férias escolares e feriados prolongados contam com programação especial.
- Tempo ideal de hospedagem: de 3 a 5 dias, para aproveitar toda a estrutura com tranquilidade.
- Perfil de viajante: famílias com crianças pequenas, casais que buscam descanso e grupos que valorizam experiências culturais.
Excelência que inspira o turismo brasileiro
O título de melhor hotel fazenda do Brasil é mais do que um troféu — é o reconhecimento de uma filosofia que une tradição, hospitalidade e respeito ao visitante.
O Hotel Fazenda Mazzaropi comprova que é possível crescer sem perder a essência do interior, oferecendo uma experiência autêntica, segura e inesquecível para quem busca descanso, natureza e afeto em um só lugar.
Serviço – Hotel Fazenda Mazzaropi
Mais informações sobre estrutura, tarifas e reservas estão disponíveis no site oficial do Hotel Fazenda Mazzaropi.
Endereço: Estrada do Mazzaropi, 249 – Taubaté (SP)
Distância: cerca de 135 km de São Paulo
Telefone: (12) 3634-3422
Regime: Pensão completa
Destaques: lazer completo, recreação infantil, gastronomia premiada e o Museu Mazzaropi