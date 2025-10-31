Hotel Fazenda Mazzaropi é eleito o melhor do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2025/2026

O Hotel Fazenda Mazzaropi, localizado em Taubaté, interior de São Paulo, acaba de conquistar o título de melhor hotel fazenda do Brasil, segundo o Prêmio Melhores Destinos 2025/2026. A votação, realizada pelo portal Melhores Destinos, contou com a participação de mais de 20 mil leitores, que avaliaram os principais hotéis rurais do país nos quesitos conforto, gastronomia, lazer infantil e experiência geral.

Com nota média de 4,84, o Mazzaropi superou concorrentes de peso de estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina, e reafirma sua posição como um ícone da hotelaria familiar brasileira. O resultado coloca o Vale do Paraíba novamente no mapa dos destinos turísticos de excelência e reforça o protagonismo de São Paulo no segmento de turismo rural.

O que é o Prêmio Melhores Destinos

O Prêmio Melhores Destinos é uma das mais respeitadas votações populares do turismo nacional. A cada edição, leitores de todo o Brasil avaliam hotéis, resorts, companhias aéreas e atrações turísticas em diferentes categorias.

Na edição 2025/2026, a categoria “Hotel Fazenda” destacou empreendimentos que combinam infraestrutura completa, contato com a natureza, atendimento de alto padrão e lazer para todas as idades.

O Hotel Fazenda Mazzaropi conquistou o primeiro lugar com notas impressionantes:

Conforto: 4,87

4,87 Crianças: 4,86

4,86 Gastronomia: 4,79

Essas pontuações o colocam acima de concorrentes tradicionais, como o Estribo Hotel Estância (RS) e o Flamboyant Hotel & Convention (ES).

Hotel Fazenda Mazzaropi: tradição, conforto e diversão em Taubaté

Estrutura completa e natureza exuberante

Localizado em uma área de mais de 150 mil metros quadrados, o Hotel Fazenda Mazzaropi oferece uma estrutura comparável à de grandes resorts, mas sem perder o charme e o acolhimento de uma típica fazenda do interior.

O complexo conta com:

Piscinas ao ar livre e cobertas;

ao ar livre e cobertas; Lago com pedalinho e pesca recreativa ;

; Tirolesa, arvorismo e mini-golfe ;

; Quadras esportivas e campo de futebol ;

; Sauna, spa e academia completa ;

; Espaço kids e equipe de recreação premiada.

Esses diferenciais garantem diversão para todas as idades, tornando o Mazzaropi um destino ideal para viagens em família ou férias com crianças.

Gastronomia de fazenda com sabor de interior

O sistema de pensão completa é outro grande destaque do hotel. As refeições são preparadas com ingredientes frescos e receitas que valorizam a culinária do interior paulista.

O cardápio inclui:

Café da manhã colonial;

Almoço com pratos típicos e sobremesas caseiras;

Café da tarde com bolos e quitutes regionais;

Jantar variado com toques contemporâneos.

A gastronomia do Mazzaropi recebeu nota 4,79, consolidando-se entre as mais elogiadas do país segundo os avaliadores do Prêmio Melhores Destinos.

O legado cultural de Amácio Mazzaropi

Além da excelência em hospitalidade, o hotel carrega uma história única. O espaço foi construído onde funcionavam os estúdios de cinema do lendário ator e cineasta Amácio Mazzaropi, criador do personagem Jeca Tatu.

Hoje, o local abriga o Museu Mazzaropi, que preserva a memória do artista e se tornou uma das principais atrações culturais de Taubaté. Essa herança artística confere à hospedagem um valor simbólico e afetivo que a diferencia de qualquer outro hotel fazenda do país.

Por que o Hotel Fazenda Mazzaropi foi eleito o melhor do Brasil

1. Conforto e qualidade de hospedagem

Com suítes amplas, climatizadas e decoradas com simplicidade elegante, o Mazzaropi alcançou a melhor nota em conforto (4,87) entre os 15 finalistas. O hotel investe constantemente em modernização sem perder a atmosfera acolhedora de casa no campo.

2. Experiência inesquecível para as crianças

As atividades infantis são o coração da experiência. A recreação monitorada funciona diariamente com monitores experientes, garantindo segurança, aprendizado e muita diversão. Não por acaso, o hotel obteve nota 4,86 no quesito “crianças”, a mais alta do ranking.

3. Atendimento e hospitalidade exemplar

A equipe de colaboradores do Mazzaropi é frequentemente citada por hóspedes pela atenção e simpatia. O atendimento personalizado faz com que famílias retornem todos os anos, gerando um alto índice de fidelização.

4. Gastronomia premiada

A pensão completa é um atrativo por si só. A comida servida no Mazzaropi resgata o sabor do fogão a lenha e da mesa farta, com temperos autênticos e refeições variadas que agradam desde as crianças até os paladares mais exigentes.

5. Tradição e reconhecimento contínuo

O Mazzaropi figura entre os melhores hotéis fazenda do Brasil há mais de uma década. A conquista do primeiro lugar em 2025/2026 reafirma sua consistência e excelência em todos os aspectos avaliados.

Impacto para o turismo no Vale do Paraíba

A vitória do Hotel Fazenda Mazzaropi reforça o protagonismo do Vale do Paraíba como um dos principais polos turísticos do estado de São Paulo.

Situado a apenas 135 km da capital paulista, o hotel se beneficia da posição estratégica entre Campos do Jordão e Aparecida, dois destinos turísticos consolidados da região.

Com a conquista, o Mazzaropi atrai ainda mais visibilidade para Taubaté e fortalece o turismo familiar e sustentável do interior paulista.

Ranking completo dos melhores hotéis fazenda do Brasil 2025/2026

Hotel Fazenda Mazzaropi – Taubaté (SP) – Nota 4,84 Estribo Hotel Estância – Santo Antônio da Patrulha (RS) – 4,83 Flamboyant Hotel & Convention – Guarapari (ES) – 4,77 WoodStone Hotel Fazenda – Gramado (RS) – 4,76 Hotel Fazenda Santa Bárbara – Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) – 4,74 Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira – Virgínia (MG) – 4,72 Cerro Azul Hotel Fazenda – Capão Alto (SC) – 4,69 Hotel Fazenda Vista Alegre – Soledade de Minas (MG) – 4,68 Fazzenda Park Hotel – Gaspar (SC) – 4,65 Ózera Hotel Fazenda – Prudentópolis (PR) – 4,57 Hotel Fazenda Gamela Eco Resort – Cantagalo (RJ) – 4,53 Arraial do Conto – Cordisburgo (MG) – 4,49 Hotel Fazenda Areia que Canta – Brotas (SP) – 4,44 Hotel Fazenda São João – São Pedro (SP) – 4,42 Hotel Fazenda Campo dos Sonhos – Socorro (SP) – 4,41

O resultado confirma a diversidade do turismo rural brasileiro, com forte presença das regiões Sudeste e Sul, responsáveis por 13 das 15 posições no ranking.

Dicas para planejar sua estadia no Hotel Fazenda Mazzaropi

Melhor época para visitar: em qualquer época, mas principalmente, férias escolares e feriados prolongados contam com programação especial.

em qualquer época, mas principalmente, férias escolares e feriados prolongados contam com programação especial. Tempo ideal de hospedagem: de 3 a 5 dias, para aproveitar toda a estrutura com tranquilidade.

de 3 a 5 dias, para aproveitar toda a estrutura com tranquilidade. Perfil de viajante: famílias com crianças pequenas, casais que buscam descanso e grupos que valorizam experiências culturais.

Excelência que inspira o turismo brasileiro

O título de melhor hotel fazenda do Brasil é mais do que um troféu — é o reconhecimento de uma filosofia que une tradição, hospitalidade e respeito ao visitante.

O Hotel Fazenda Mazzaropi comprova que é possível crescer sem perder a essência do interior, oferecendo uma experiência autêntica, segura e inesquecível para quem busca descanso, natureza e afeto em um só lugar.

Serviço – Hotel Fazenda Mazzaropi

Mais informações sobre estrutura, tarifas e reservas estão disponíveis no site oficial do Hotel Fazenda Mazzaropi.

Endereço: Estrada do Mazzaropi, 249 – Taubaté (SP)

Distância: cerca de 135 km de São Paulo

Telefone: (12) 3634-3422

Regime: Pensão completa

Destaques: lazer completo, recreação infantil, gastronomia premiada e o Museu Mazzaropi